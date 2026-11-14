Betel Leaves Benefits After Delivery : विड्याची पाने खाल्ल्याने आईचं दूध वाढतं? काय सांगतं विज्ञान आणि जुनी परंपरा, वाचा सविस्तर

बाळकृष्ण मधाळे
अनेक घरांमध्ये बाळंतपणानंतर आईला विड्याची पाने खायला देण्याची परंपरा आहे. विड्याची पाने आरोग्यासाठी फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. मात्र, प्रसूतीनंतर ती खाणे खरोखरच कितपत उपयोगी आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Betel Leaves Benefits After Delivery
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विड्याच्या पानांचा वापर पारंपरिक घरगुती उपायांमध्ये केला जातो. पचनासाठी ही पाने फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. मात्र, बाळंतपणानंतर गॅस, अपचन किंवा पोट फुगण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी त्यांचा प्रभाव सिद्ध करणारे ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.
Betel Leaves Benefits After Delivery
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विड्याच्या पानांमध्ये काही खनिजे आणि नैसर्गिक घटक आढळतात. त्यामुळे त्यातून कॅल्शियम मिळते, असा समज आहे. मात्र, शरीराची कॅल्शियमची गरज पूर्ण करण्यासाठी केवळ विड्याच्या पानांवर अवलंबून राहणे योग्य नाही.
Betel Leaves Benefits After Delivery
esakal
काही ठिकाणी विड्याची पाने खाल्ल्याने आईचे दूध वाढते, असे सांगितले जाते. मात्र, याला ठोस वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नाही. दूध निर्मितीसाठी संतुलित आहार, पुरेसे पाणी आणि बाळाला वारंवार स्तनपान करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Betel Leaves Benefits After Delivery
esakal
विड्याच्या पानांमुळे पचन सुधारते आणि गॅसचा त्रास कमी होतो, असे पारंपरिकरित्या मानले जाते. मात्र, प्रसूतीनंतरच्या महिलांमध्ये हा परिणाम सिद्ध झालेला नाही. सतत पोटदुखी किंवा पोट फुगण्याचा त्रास असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Betel Leaves Benefits After Delivery
esakal
विड्याची पाने खाण्याचा विचार असल्यास ती स्वच्छ पाण्याने व्यवस्थित धुतलेली असावीत. त्यासोबत तंबाखू, सुपारी किंवा चुना अजिबात घेऊ नये. विशेषतः सुपारी आणि तंबाखूचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
Betel Leaves Benefits After Delivery
esakal
स्तनपान करणाऱ्या आईने कोणताही घरगुती उपाय नियमितपणे सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. आईच्या आहारातील प्रत्येक पदार्थाचा परिणाम सारखाच होतो असे नाही. त्यामुळे परंपरेपेक्षा आई आणि बाळाच्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे.
Betel Leaves Benefits After Delivery
esakal
बाळंतपणानंतर आईला पौष्टिक आणि संतुलित आहार, पुरेशी विश्रांती, पाणी आणि योग्य वैद्यकीय काळजी आवश्यक आहे. विड्याची पाने हा सकस आहाराचा पर्याय नाहीत. स्तनपान किंवा पचनासंबंधी समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Betel Leaves Benefits After Delivery
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How long do birds live
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