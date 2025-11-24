लिव्हर खराब होण्यासाठी ही पदार्थ ठरतात धोकादायक!

Aarti Badade

लिव्हरचे आरोग्य आणि फॅटी लिव्हर

आजच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे भारतात फॅटी लिव्हरचे (Fatty Liver) प्रमाण ३८.६% प्रौढांमध्ये आणि ३५.४% मुलांमध्ये वाढत आहे.

पदार्थ

लिव्हर (यकृत) खराब होण्यास केवळ दारूच नव्हे, तर इतर पाच पदार्थ कारणीभूत आहेत.

जास्त साखर

मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, ज्यूस आणि कुकीज यांसारख्या जास्त साखर असलेल्या पदार्थांमुळे शरीरात फॅट वाढून ते थेट लिव्हरमध्ये जमा होते.

तळलेले पदार्थ

बर्गर, पिझ्झा, फ्रेंच फ्राईज, पॅक्ड फूड यांसारखे तळकट आणि जास्त फॅट असलेले पदार्थ पचायला कठीण असतात, ज्यामुळे लिव्हरवर ताण येतो आणि सूज वाढते.

रेड आणि प्रोसेस्ड मीट

रेड मीट, बेकन, सॉसेज यांसारख्या प्रोसेस्ड मीटमध्ये सॅच्युरेटेड फॅट जास्त असते, ज्यामुळे लिव्हरचे मोठे नुकसान होते.

जास्त मीठ

कॅन्ड फूड्स, फ्रोजन फूड्स आणि पॅकेज्ड स्नॅक्समध्ये सोडियमचे प्रमाण (Salt/Sodium) जास्त असते. यामुळे शरीरात पाणी साठते आणि लिव्हर कमजोर होते.

रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स

सफेद भात, पांढरे ब्रेड आणि पेस्ट्री यांसारख्या रिफाईंड कार्बोहायड्रेट्समध्ये फायबर कमी असते. ते रक्तातील साखर वाढवतात आणि लिव्हरमध्ये फॅट जमा करतात.

लिव्हर निरोगी ठेवण्यासाठी

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम (Regular Exercise) आणि जास्त साखर, मीठ व तळकट पदार्थांपासून दूर राहणे लिव्हर निरोगी ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

