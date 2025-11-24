नाकातून रक्त येतंय? उच्च रक्तदाबाचा शांत पण धोकादायक इशारा!

Aarti Badade
थंडी वाढल्यामुळे (Cold Weather) रक्तदाबाच्या रुग्णांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे, कारण या वातावरणात शरीरातील नसा आकुंचन (Constriction) पावतात.
Winter Blood Pressure
Sakal
नसा आकुंचन पावल्यामुळे रक्ताचा प्रवाह (Blood Flow) कमी होतो. यामुळे हृदयावर दाब येतो आणि रक्तदाब वाढण्याचा धोका (Risk) वाढतो.
Winter Blood Pressure
Sakal
रक्तदाब वाढलेल्या रुग्णांना नाकातून रक्तस्राव (Nosebleed) होण्याची शक्यता अधिक असते, कारण दाबामुळे नाकातील पातळ नसा फुटू शकतात.
Winter Blood Pressure
Sakal
कमी हालचाल, जास्त खाणे-पिणे, असंतुलित आहार (Imbalanced Diet) आणि वजन वाढणे, हे या काळात बीपी अस्थिर होण्याचे मुख्य कारण आहे.
Blood Pressure
Sakal
सकाळी बाहेर जाण्यापूर्वी औषधे नियमितपणे (Medication) घ्या. आहारात गोड, खारट आणि आंबट पदार्थांचे सेवन कमी करा.
Blood Pressure
Sakal
नियमितपणे रक्तदाब तपासा (Monitor BP), वजन वाढू देऊ नका आणि तणाव (Stress) नियंत्रणात ठेवा.
Blood Pressure
Sakal
आहारात हंगामी फळे, भाज्या आणि पाणी यांचा समावेश करा. तसेच, थोड्या वेळ उबदार उन्हात घालवणे फायदेशीर ठरते.
Blood Pressure
Sakal
Winter Lips Care
Sakal