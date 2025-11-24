नाकातून रक्त येतंय? उच्च रक्तदाबाचा शांत पण धोकादायक इशारा!

Aarti Badade

हिवाळ्यात रक्तदाब वाढतो

थंडी वाढल्यामुळे (Cold Weather) रक्तदाबाच्या रुग्णांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे, कारण या वातावरणात शरीरातील नसा आकुंचन (Constriction) पावतात.

रक्ताचा प्रवाह कमी

नसा आकुंचन पावल्यामुळे रक्ताचा प्रवाह (Blood Flow) कमी होतो. यामुळे हृदयावर दाब येतो आणि रक्तदाब वाढण्याचा धोका (Risk) वाढतो.

नाकातून रक्त येणे

रक्तदाब वाढलेल्या रुग्णांना नाकातून रक्तस्राव (Nosebleed) होण्याची शक्यता अधिक असते, कारण दाबामुळे नाकातील पातळ नसा फुटू शकतात.

धोक्याची मुख्य कारणे

कमी हालचाल, जास्त खाणे-पिणे, असंतुलित आहार (Imbalanced Diet) आणि वजन वाढणे, हे या काळात बीपी अस्थिर होण्याचे मुख्य कारण आहे.

औषधे आणि आहार

सकाळी बाहेर जाण्यापूर्वी औषधे नियमितपणे (Medication) घ्या. आहारात गोड, खारट आणि आंबट पदार्थांचे सेवन कमी करा.

नियमित तपासणी

नियमितपणे रक्तदाब तपासा (Monitor BP), वजन वाढू देऊ नका आणि तणाव (Stress) नियंत्रणात ठेवा.

जीवनशैली

आहारात हंगामी फळे, भाज्या आणि पाणी यांचा समावेश करा. तसेच, थोड्या वेळ उबदार उन्हात घालवणे फायदेशीर ठरते.

