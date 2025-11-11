फक्त ब्लड शुगर नव्हे! डायबिटीज म्हणजे संपूर्ण मेटाबॉलिक गोंधळ!

मधुमेह म्हणजे मेटाबॉलिक असंतुलन

नोव्हेंबर हा मधुमेह जागरुकता महिना असून, Type 2 Diabetes म्हणजे फक्त साखर वाढलेली स्थिती नव्हे, तर तो शरीरातील मेटाबॉलिक असंतुलनाचा इशारा आहे.

इन्सुलिन प्रतिरोध

अतिरिक्त कर्बोदके, प्रोसेस्ड फूड्स आणि कमी हालचाल यांमुळे पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देणं कमी करतात, जीच इन्सुलिन रेसिस्टन्स नावाची अवस्था मधुमेहाचे मूळ कारण ठरते.

'Ominous Octet' संकल्पना

डॉ. राल्फ डिफ्रोंझो यांनी मांडलेल्या ‘Ominous Octet’ नुसार, मधुमेह हा इन्सुलिन रेसिस्टन्स आणि बीटा सेल डिसफंक्शनसह शरीरातील आठ वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या बिघाडामुळे होतो.

फंक्शनल मेडिसिनचा भर

फंक्शनल मेडिसिन फक्त साखर कमी करण्यावर नव्हे, तर शरीरातील आठही यंत्रणांवर संतुलन परत आणून संपूर्ण मेटाबॉलिक सिस्टीम रीसेट करण्यावर भर देते.

आहार म्हणजे औषध

कमी ग्लायसेमिक लोड, प्रथिनेयुक्त आणि चांगल्या फॅट्स असलेला आहार घेतल्यास इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते आणि मेटाबॉलिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

ताण आणि झोप व्यवस्थापन

दीर्घकाळचा ताण (Chronic Stress) आणि झोपेचा अभाव हे इन्सुलिन रेसिस्टन्स वाढवतात, म्हणून ध्यान, श्वसनक्रिया आणि नियमित झोप अनिवार्य आहे.

मूळ कारण शोधा

योग्य आहार, झोप, हालचाल आणि ताण व्यवस्थापन वापरून मेटाबॉलिक संतुलन पुन्हा मिळवता येते, कारण खरा उपाय ‘फक्त लक्षणांवर नियंत्रण नव्हे, तर मूळ कारण शोधणे’ हा आहे.

