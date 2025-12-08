हिवाळ्यात वाढणारा कोंडा म्हणजे साधा त्रास नाही! या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

हिवाळी कोंड्याची समस्या

हिवाळ्यात (Winter) केस कोरडे होतात आणि कोंडा भरपूर प्रमाणात होतो. अनेक जण याला फक्त फंगल इन्फेक्शन मानतात, पण तो गंभीर आजारांचा संकेत असू शकतो.

Dandruff Treatment

|

Sakal

हे असू शकतात गंभीर आजार

त्वचारोग तज्ज्ञांच्या मते, हिवाळ्यातील कोंडा सेबोरिक डर्माटायटीस किंवा सोरायसिस (Psoriasis) यांसारख्या गंभीर त्वचा रोगांचे लक्षण असू शकते.

Dandruff Treatment

|

Sakal

सेबोरिक डर्माटायटीसची लक्षणे

या आजारात केसांच्या मुळांजवळ पिवळ्या/पांढऱ्या कोंड्यासारखा खवला (Flakes) होतो आणि त्याला खाज (Itching) येते.

Dandruff Treatment

|

Sakal

सोरायसिसची लक्षणे

सोरायसिसमध्ये डोक्यावर जाड, लाल चट्टे (Red Patches) येतात, त्यावर पांढरे/चांदीसारखे खवले (Silvery Scales) दिसतात आणि हलकी ते जास्त खाज येते.

Dandruff Treatment

|

Sakal

या चुका टाळा

कोंड्यावर दही, अंडी किंवा मेहंदी (Henna) लावल्यास त्रास वाढू शकतो. तसेच, पुरळ किंवा जखम असल्यास केसांच्या मुळाशी तेल (Oil) लावणे टाळावे.

Dandruff Treatment

|

Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

केसांत कोंडा किंवा गंभीर लक्षणे दिसल्यास घरगुती उपाय न करता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा आणि योग्य ट्रीटमेंट (Treatment) घ्यावी.

Dandruff Treatment

|

sakal

महत्त्वाची काळजी

केसांची स्वच्छता (Hygiene) ठेवा, आठवड्यातून २ वेळा केस धुवा. कंगवा (Comb) गरम पाण्याने धुऊन स्वच्छ ठेवा. कोंडा असेपर्यंत केसांत तेल लावणे टाळा.

Dandruff Treatment

|

Sakal

थंडी वाढली की रक्त घट्ट होतं! कोलेस्टेरॉल झपाट्याने वाढण्याची खरी कारणे जाणून घ्या!

Winter Cholesterol

|

Sakal

येथे क्लिक करा