कॅल्शियमची कमतरता, हाडं ठिसूळ! ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका टाळण्यासाठी रोज खा 'हे' 1 सुपरफूड!

कॅल्शियमची कमतरता आणि ऑस्टियोपोरोसिस

कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे हाडं ठिसूळ होतात, दात दुखतात आणि ऑस्टियोपोरोसिससारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो, ज्यामुळे तिशीनंतर हाडांचे दुखणे सुरू होते.

कॅल्शियमच्या कमतरतेची लक्षणे

कॅल्शियमची कमतरता असल्यास हाडांची दुखणी, दातदुखीचा त्रास, चक्कर येणे आणि मुंग्या येणे अशी लक्षणे दिसतात, तेव्हा ताबडतोब कॅल्शियमयुक्त पदार्थ खाण्यास सुरुवात करा.

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ

दूध, चीज आणि ताक यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचा आहारात नियमित समावेश केल्याने हाडं मजबूत होण्यास मदत होते.

हिरव्या पालेभाज्या

पालक, मेथी आणि कांदा पात यांसारख्या हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये कॅल्शियमव्यतिरिक्त लोह आणि आवश्यक पोषक तत्वे मुबलक प्रमाणात असतात.

सुका मेवा आणि बिया (दुप्पट कॅल्शियम)

तीळ (Sesame Seeds) आणि चिया सीड्समध्ये कॅल्शियमचे प्रमाण दुधापेक्षाही दुप्पट असल्याने, दररोज सुका मेवा किंवा बियांचा आहारात समावेश करणे आवश्यक आहे.

डाळी आणि कडधान्ये

राजमा, चणे आणि डाळी यांचा आहारात समावेश केल्यास शरीरातील कॅल्शियमच्या गरजा पूर्ण होतात.

टोफू आणि सोया मिल्क

टोफू आणि सोया मिल्क हे उत्तम शाकाहारी कॅल्शियम स्रोत असून, ते दुधाला एक चांगला पर्याय आहेत.

हाडांचे आरोग्य जपा!

हाडांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी रोज तीळ किंवा चिया सीड्स खाण्याचा नियम करा आणि या ५ स्रोतांच्या मदतीने शरीरातील कॅल्शियमची कमतरता दूर करा.

