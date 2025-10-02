आले आरोग्यासाठी फायदेशीर, पण अतिसेवनाने होऊ शकतात ‘हे’ गंभीर तोटे!

Aarti Badade

आल्याचे फायदे आणि तोटे

आले (ginger) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. पण तुम्हाला माहीत आहे का, जास्त प्रमाणात आल्याचे सेवन केल्याने आरोग्याला हानी पोहोचू शकते.

पोटात जळजळ

आले पचनास मदत करते, पण ते जास्त खाल्ल्यास पोटात जळजळ आणि गॅस्ट्रिक समस्या वाढू शकतात.

रक्तदाब आणि हृदय

आल्याचे जास्त सेवन केल्याने काही लोकांचा रक्तदाब खूप कमी होऊ शकतो. यामुळे हृदय गती वाढणे किंवा चिंता वाटणे असे त्रास होऊ शकतात.

ॲलर्जी

आल्याची ॲलर्जी दुर्मिळ असली तरी, काही लोकांना सूज, खाज किंवा पुरळ येण्याचा त्रास होऊ शकतो.

रक्तातील साखर कमी

आले रक्तातील साखरेची पातळी कमी करते.मधुमेहाच्या रुग्णांनी जास्त आले खाल्ल्यास हायपोग्लायसेमियाचा (रक्तातील साखर खूप कमी होणे) धोका वाढतो.

तोंडात जळजळ

कच्चे आले जास्त खाल्ल्यास तोंडात जळजळ होऊ शकते.यामुळे ओठ आणि हिरड्यांवर सूज येऊ शकते.

रक्तस्त्राव होण्याचा धोका

आले रक्त पातळ करते.जर तुम्ही आधीच रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असाल, तर जास्त आले खाल्ल्याने रक्तस्त्राव होण्याचा धोका वाढतो.

महत्त्वाचा सल्ला

आल्याचे सेवन प्रमाणात करणे नेहमीच चांगले. काही समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

