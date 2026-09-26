भगत लोक अंगारा का देतात?

Aarti Badade
ग्रामीण भागातील काही पारंपरिक प्रथांमध्ये भगत किंवा मांत्रिकांकडून अंगारा दिला जातो. यामागे धार्मिक श्रद्धा, लोकसमजुती आणि मानसिक आधार अशी विविध कारणे सांगितली जातात.
bhagat angara tradition
Sakal
अंगारा लावल्याने भूत-पिशाच्च, करणी किंवा वाईट नजर यांपासून संरक्षण मिळते, अशी काही लोकांची श्रद्धा आहे. मात्र, या दाव्यांना वैज्ञानिक आधार नाही.
bhagat angara tradition
Sakal
काही लोक आजारपण किंवा घरातील संकट दूर करण्यासाठी भगताकडे जातात. मंत्रोच्चार करून दिलेला अंगारा आजारावर उपाय करतो, अशी समजूत काही ठिकाणी आढळते.
bhagat angara tradition
Sakal
भीती, चिंता किंवा मानसिक तणावाच्या काळात अंगारा घेतल्याने काही व्यक्तींना मानसिक समाधान मिळू शकते. मात्र, हा वैद्यकीय उपचाराचा पर्याय नाही.
bhagat angara tradition
Sakal
भगताच्या अंगात दैवी शक्ती संचारते, अशी श्रद्धा काही समाजांमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळालेला अंगारा हा देवाचा आशीर्वाद असल्याचे मानले जाते.
bhagat angara tradition
Sakal
अंगारा लावल्याने आजार बरे होतात किंवा वाईट शक्ती दूर होतात, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे चिकित्सक दृष्टिकोनातून पाहणे महत्त्वाचे आहे.
bhagat angara tradition
Sakal
शारीरिक किंवा मानसिक त्रास असल्यास केवळ अंगाऱ्यावर अवलंबून राहू नका. योग्य तपासणी आणि उपचारांसाठी डॉक्टर किंवा संबंधित आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आहे.
bhagat angara tradition
Sakal
pig hair doorstep
Sakal