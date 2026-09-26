भगत लोक अंगारा का देतात?

Aarti Badade

अंगारा

ग्रामीण भागातील काही पारंपरिक प्रथांमध्ये भगत किंवा मांत्रिकांकडून अंगारा दिला जातो. यामागे धार्मिक श्रद्धा, लोकसमजुती आणि मानसिक आधार अशी विविध कारणे सांगितली जातात.

bhagat angara tradition

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Sakal

वाईट शक्तींपासून संरक्षणाची श्रद्धा

अंगारा लावल्याने भूत-पिशाच्च, करणी किंवा वाईट नजर यांपासून संरक्षण मिळते, अशी काही लोकांची श्रद्धा आहे. मात्र, या दाव्यांना वैज्ञानिक आधार नाही.

bhagat angara tradition

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Sakal

आजार बरे होतात, अशीही समजूत!

काही लोक आजारपण किंवा घरातील संकट दूर करण्यासाठी भगताकडे जातात. मंत्रोच्चार करून दिलेला अंगारा आजारावर उपाय करतो, अशी समजूत काही ठिकाणी आढळते.

bhagat angara tradition

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Sakal

अंगारा मानसिक आधार देतो?

भीती, चिंता किंवा मानसिक तणावाच्या काळात अंगारा घेतल्याने काही व्यक्तींना मानसिक समाधान मिळू शकते. मात्र, हा वैद्यकीय उपचाराचा पर्याय नाही.

bhagat angara tradition

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Sakal

देवाचा आशीर्वाद मानण्याची प्रथा

भगताच्या अंगात दैवी शक्ती संचारते, अशी श्रद्धा काही समाजांमध्ये आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळालेला अंगारा हा देवाचा आशीर्वाद असल्याचे मानले जाते.

bhagat angara tradition

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Sakal

यामागे वैज्ञानिक पुरावा आहे का?

अंगारा लावल्याने आजार बरे होतात किंवा वाईट शक्ती दूर होतात, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा दाव्यांकडे चिकित्सक दृष्टिकोनातून पाहणे महत्त्वाचे आहे.

bhagat angara tradition

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Sakal

आजारपणात डॉक्टरांचा सल्ला घ्या!

शारीरिक किंवा मानसिक त्रास असल्यास केवळ अंगाऱ्यावर अवलंबून राहू नका. योग्य तपासणी आणि उपचारांसाठी डॉक्टर किंवा संबंधित आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आहे.

bhagat angara tradition

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Sakal

घराच्या उंबरठ्याला डुकराचे केस का बांधतात?

pig hair doorstep

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Sakal

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