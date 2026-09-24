घराच्या उंबरठ्याला डुकराचे केस का बांधतात?

Aarti Badade

घराच्या उंबरठ्याला डुकराचे केस का बांधतात?

काही भागांत उंबरठ्याला डुकराचे, विशेषतः रानडुकराचे केस बांधण्याची जुनी लोकपरंपरा आढळते.

pig hair doorstep

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Sakal

वाईट नजर टाळण्यासाठी अशी समजूत

घराला किंवा कुटुंबातील सदस्यांना वाईट नजर लागू नये, या समजुतीतून ही प्रथा केली जाते.

pig hair doorstep

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Sakal

नकारात्मक शक्ती रोखण्याचा दावा

डुकराच्या केसांमुळे नकारात्मक ऊर्जा किंवा वाईट शक्ती घरात प्रवेश करत नाहीत, अशी लोकमान्यता आहे.

pig hair doorstep

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Sakal

करणी-भानामतीपासून बचाव?

काही लोक करणी, जादूटोणा किंवा भानामतीपासून घराचे संरक्षण व्हावे, म्हणूनही हे केस बांधतात.

pig hair doorstep

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Sakal

उंबरठ्यालाच का बांधतात?

घरात येणाऱ्या कथित वाईट शक्तींना प्रवेशद्वारावरच रोखता येते, अशी पारंपरिक धारणा यामागे आहे.

pig hair doorstep

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Sakal

या प्रथेला वैज्ञानिक आधार आहे का?

डुकराचे केस बांधल्याने वाईट नजर, नकारात्मक ऊर्जा किंवा संकटे टळतात, याला वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.

pig hair doorstep

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Sakal

अंधश्रद्धेपेक्षा स्वच्छता महत्त्वाची

अशा समजुतींवर अवलंबून राहण्याऐवजी घराची स्वच्छता, सुरक्षितता आणि सकारात्मक वातावरण राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

pig hair doorstep

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Sakal

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Monkey Death Mystery

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Sakal

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