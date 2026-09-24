घराच्या उंबरठ्याला डुकराचे केस का बांधतात?

Aarti Badade
काही भागांत उंबरठ्याला डुकराचे, विशेषतः रानडुकराचे केस बांधण्याची जुनी लोकपरंपरा आढळते.
pig hair doorstep
Sakal
घराला किंवा कुटुंबातील सदस्यांना वाईट नजर लागू नये, या समजुतीतून ही प्रथा केली जाते.
pig hair doorstep
Sakal
डुकराच्या केसांमुळे नकारात्मक ऊर्जा किंवा वाईट शक्ती घरात प्रवेश करत नाहीत, अशी लोकमान्यता आहे.
pig hair doorstep
Sakal
काही लोक करणी, जादूटोणा किंवा भानामतीपासून घराचे संरक्षण व्हावे, म्हणूनही हे केस बांधतात.
pig hair doorstep
Sakal
घरात येणाऱ्या कथित वाईट शक्तींना प्रवेशद्वारावरच रोखता येते, अशी पारंपरिक धारणा यामागे आहे.
pig hair doorstep
Sakal
डुकराचे केस बांधल्याने वाईट नजर, नकारात्मक ऊर्जा किंवा संकटे टळतात, याला वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
pig hair doorstep
Sakal
अशा समजुतींवर अवलंबून राहण्याऐवजी घराची स्वच्छता, सुरक्षितता आणि सकारात्मक वातावरण राखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
pig hair doorstep
Sakal
Monkey Death Mystery
Sakal