भाकरी झाली कडक? आता नाही होणार! या घरगुती ट्रिक्सने होईल मऊ अन् फुललेली

Aarti Badade
भाकरी थापताना तुटत असल्यास किंवा ती फुगत नसल्यास, काही सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही गोल आणि मऊ भाकरी बनवू शकता.
भाकरीसाठी नेहमी ताजे दळलेले पीठ (Fresh Flour) वापरावे, कारण जुने पीठ वापरल्यास भाकरी तुटण्याची शक्यता जास्त असते.
पीठ भिजवताना कोमट पाणी वापरा; थंड पाण्यामुळे पीठ तुटण्याची शक्यता वाढते आणि मळणे कठीण होते.
पीठ खूप मऊ किंवा जास्त घट्ट न भिजवता, योग्य प्रमाणात पाणी वापरून मध्यम स्वरूपात मळून घ्या.
पीठ भिजवल्यानंतर ते हाताने चांगले मळून घ्या, ज्यामुळे ते चिकट होणार नाही आणि भाकरी थापायला सोपी जाईल.
भाकरी जास्त पातळ वा जास्त जाड थापू नका आणि भाकरी फुगण्यासाठी तवा चांगला गरम झालेला असावा.
भाकरी तुटणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, योग्य प्रमाणात पाणी वापरून मध्यम पीठ मळा आणि भाकरी गरम तव्यावर टाका—तुमची भाकरी मऊ आणि गोल बनेल!
Khare Shankarpali
