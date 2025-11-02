भाकरी झाली कडक? आता नाही होणार! या घरगुती ट्रिक्सने होईल मऊ अन् फुललेली

Aarti Badade

भाकरी फुगवण्यासाठी काय करावे?

भाकरी थापताना तुटत असल्यास किंवा ती फुगत नसल्यास, काही सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही गोल आणि मऊ भाकरी बनवू शकता.

ताजे दळलेले पीठ

भाकरीसाठी नेहमी ताजे दळलेले पीठ (Fresh Flour) वापरावे, कारण जुने पीठ वापरल्यास भाकरी तुटण्याची शक्यता जास्त असते.

कोमट पाण्याचा वापर

पीठ भिजवताना कोमट पाणी वापरा; थंड पाण्यामुळे पीठ तुटण्याची शक्यता वाढते आणि मळणे कठीण होते.

योग्य प्रमाणात पीठ

पीठ खूप मऊ किंवा जास्त घट्ट न भिजवता, योग्य प्रमाणात पाणी वापरून मध्यम स्वरूपात मळून घ्या.

हाताने मळणे महत्त्वाचे

पीठ भिजवल्यानंतर ते हाताने चांगले मळून घ्या, ज्यामुळे ते चिकट होणार नाही आणि भाकरी थापायला सोपी जाईल.

तवा आणि जाडी

भाकरी जास्त पातळ वा जास्त जाड थापू नका आणि भाकरी फुगण्यासाठी तवा चांगला गरम झालेला असावा.

भाकरीचे रहस्य

भाकरी तुटणार नाही याची खात्री करण्यासाठी, योग्य प्रमाणात पाणी वापरून मध्यम पीठ मळा आणि भाकरी गरम तव्यावर टाका—तुमची भाकरी मऊ आणि गोल बनेल!

