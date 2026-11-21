सकाळ डिजिटल टीम
पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात वसलेल्या आजच्या शिवाजीनगर परिसराचा इतिहास अत्यंत पुरातन असून ८ व्या शतकात येथील पाताळेश्वर लेणी कोरल्या गेल्यापासून या भागात वस्ती असल्याचे मानले जाते.
Shivajinagar Pune History
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मुठा नदीपलीकडे पुणे आणि अलीकडे अवघे पन्नास घरे असलेले 'भांबवडे' हे छोटे गाव होते; जिथे आजच्या जंगली महाराज रोडच्या जागी घनदाट जंगल आणि फळांच्या बागा होत्या.
Shivajinagar Pune History
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शाहिस्तेखानावरील हल्ल्यावेळी मावळ्यांचे घोडे येथील रोकडोबा मंदिरासमोर बांधले होते; शिरोळे घराण्याच्या पराक्रमावर खुश होऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना या गावाची पाटीलकी दिली होती.
Shivajinagar Pune History
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पेशव्यांच्या काळात येथे वस्ती वाढली आणि आजच्या मनपा इमारतीच्या परिसरात बुधवार व रविवारी जनावरांचा मोठा बाजार भरत असे, तर काँग्रेस भवन व बालगंधर्व भागात चाऱ्याच्या उंच गंजी असायच्या.
Shivajinagar Pune History
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ब्रिटिशांना 'भांबवडे' असा उच्चार करता येत नसल्याने त्यांनी या गावाचा अपभ्रंश 'भांबुर्डा' असा केला; तसेच पूल, रेल्वे स्टेशन आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज उभारून या भागाला पुण्याशी जोडले.
Shivajinagar Pune History
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शिक्षण संस्थांच्या विस्तारासाठी शिरोळे पाटलांनी १८८५ मध्ये नाममात्र भाड्याने मोठी जमीन दिल्याने फर्ग्युसन महाविद्यालय आणि सव्र्हण्ट्स ऑफ इंडिया सारख्या संस्था उभ्या राहून जंगली महाराज रस्ता आकाराला आला.
Shivajinagar Pune History
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नगरपालिकेसमोरच्या करपे तलावाचे नाव 'शिवाजी तलाव' करण्यावरून आचार्य अत्रेंनी मोठा लढा दिला; मात्र पाच हजारांच्या देणगीमुळे पक्षश्रेष्ठींनी विरोध केल्याने तलावाचे नामांतर रखडले.
Shivajinagar Pune History
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तलावाचे नामांतर रोखले गेल्याची खंत मनात ठेवून स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाल्यावर आचार्य अत्रेंनी थेट अख्ख्या भांबुर्डा गावाचेच नामांतर करून 'शिवाजीनगर' असे केले.
Shivajinagar Pune History
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अत्रेंनी संभाजी पार्क व शिवाजी आखाडा उभारून या भागाचा कायापालट केला; आज जुने इराणी कॅफे ते आधुनिक मेट्रो असा संगम जपत शिवाजीनगर पुण्याचा दागिना म्हणून ओळखले जाते.
Shivajinagar Pune History
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इंग्रजांची गुलामी कधीही न करणारे एकमेव भारतीय राज्य कोणते?
Indian State Was Never Under British Rule
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