सकाळ डिजिटल टीम
जवळपास २०० वर्षे संपूर्ण भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते, मात्र गोवा हे एकमेव असे राज्य होते जे कधीही ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली आले नाही.
Indian State Was Never Under British Rule?
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ब्रिटिशांऐवजी हा सुंदर किनारी प्रदेश तब्बल ४०० वर्षे पोर्तुगीज सत्तेच्या अधिपत्याखाली राहिला, ज्यामुळे गोव्याचा इतिहास पूर्णपणे वेगळा ठरला.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
पोर्तुगीज संशोधक वास्को-द-गामा याने १४९८ मध्ये भारताचा जलमार्ग शोधून काढला, ज्यामुळे भारतात पोर्तुगीजांच्या व्यापाराचे दरवाजे उघडले गेले.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
१६०८ मध्ये ब्रिटिशांनी सुरतमध्ये पाय ठेवण्याआधीच पोर्तुगीजांनी गोव्यावर आपले मजबूत नियंत्रण प्रस्थापित केले होते.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या गोव्याला पोर्तुगीजांनी त्यांच्या भारतीय व्यापाराचे मुख्य केंद्र बनवले होते.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज हे कट्टर व्यावसायिक शत्रू असूनही ब्रिटिशांना कधीही गोव्यावर ताबा मिळवता आला नाही आणि तो भाग त्यांच्यापासून सुरक्षित राहिला.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
भारत १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र झाल्यानंतरही गोवा १४ वर्षे पोर्तुगीजांच्या तावडीत होता, जो १९६१ मध्ये लष्करी कारवाईनंतर भारतात विलीन झाला.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
गोव्यात आजही तिथली प्राचीन वास्तुकला, खाद्यसंस्कृती आणि जीवनशैली यामध्ये पोर्तुगीज संस्कृतीचा स्पष्ट आणि सखोल प्रभाव पाहायला मिळतो.
Indian State Was Never Under British Rule?
sakal
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