तुम्ही कधी काजव्यांच्या गावी गेलात का? महाराष्ट्राची ही ठिकाणं तुमच्या बालवणीच्या आठवणी ताज्या करतील

Varsha Balhe

काजवा महोत्सव

पावसाळ्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रात भंडारदरा चा काजवा महोत्सव' बघण्यासारखा असतो.

काजवा महोत्सव काय आहे?

अंधाऱ्या रात्री झाडांवर लाखो काजव्यांचा लखलखाट होणे, म्हणजे निसर्गाचा हा अद्भुत काजवा महोत्सव.

वेळ

हा चमत्कार अनुभवण्यासाठी १५ मे ते १५ जून २०२६ हा काळ सर्वात परफेक्ट आहे.

महत्त्वाची ठिकाणे

काजवे पाहण्यासाठी समराद (सांदण दरी), पुरुषवाडी आणि भंडारदरा लेकसाईड ही ठिकाणे बेस्ट आहेत.

विल्सन धरण

१९१० मध्ये बांधलेले ऐतिहासिक विल्सन धरण आणि तिथला आर्थर लेक परिसर पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे.

धबधब्यांची मेजवानी

फेसाळणारा रंधा धबधबा आणि पावसाळ्यातील खास 'अंब्रेला फॉल' पर्यटकांना भुरळ घालतात.

ट्रेकर्ससाठी खास

महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर 'कळसूबाई' सर करण्यासाठी ट्रेकर्सची येथे मोठी गर्दी असते.

खास टिप्स

शांतता पाळा, फ्लॅशलाइट वापरू नका आणि निसर्गाचा आनंद घेताना कचरा टाळा.

