आशियातील सर्वात लांब दरी आपल्या महाराष्ट्रात आहे.... तुम्हाला माहित्येय का?

Varsha Balhe

सांधण व्हॅली

सांधण व्हॅलीही दरी आजही अनेक ट्रेकर्ससाठी ड्रीम डेस्टिनेशन मानली जाते. सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं एक सुंदर ठिकाण आहे.

खोल दऱ्यांपैकी एक

सांधण व्हॅलीला आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची खोल दरी आहे.

सूर्यप्रकाश

या दरीतील काही भाग इतके अरुंद आहेत की तिथे थेट सूर्यकिरणही जमिनीवर पोहोचत नाहीत

ट्रेकर्ससाठी स्वर्ग

अहमदनगरच्या साम्रद गावातून सुरू होणारा हा ट्रेक प्रत्येक भटक्याला वेड लावतो.

३०० ते ५०० फूट खोल दरी

जमिनीला पडलेल्या नैसर्गिक भेगेतून तयार झालेली ही व्हॅली तब्बल ४ किलोमीटरपर्यंत पसरलेली आहे, ती ३०० ते ५०० फूट खोल आहे.

ट्रेक

अचानक पाणी वाढत असल्यामुळे इथे ट्रेकिंग धोकादायक ठरतं, त्यामुळे मॉन्सूनमध्ये प्रवेश बंद केला जातो.

रॅपलिंग

या ट्रेकमध्ये मोठ्या दगडांवरून उतरताना रॅपलिंग आणि पाण्यातून चालण्याचा थरार अनुभवायला मिळतो.

रतनगड आणि AMK ची साथ

आजूबाजूला रतनगड, अलंग-मदन-कुलंग आणि कळसूबाईसारखे गड या दरीचं सौंदर्य आणखी वाढवतात

