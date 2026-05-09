आशियातील सर्वात लांब दरी आपल्या महाराष्ट्रात आहे.... तुम्हाला माहित्येय का?

Varsha Balhe
‘सांधण व्हॅलीही दरी आजही अनेक ट्रेकर्ससाठी ड्रीम डेस्टिनेशन मानली जाते. सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं एक सुंदर ठिकाण आहे.
सांधण व्हॅलीला आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची खोल दरी आहे.
या दरीतील काही भाग इतके अरुंद आहेत की तिथे थेट सूर्यकिरणही जमिनीवर पोहोचत नाहीत
अहमदनगरच्या साम्रद गावातून सुरू होणारा हा ट्रेक प्रत्येक भटक्याला वेड लावतो.
जमिनीला पडलेल्या नैसर्गिक भेगेतून तयार झालेली ही व्हॅली तब्बल ४ किलोमीटरपर्यंत पसरलेली आहे, ती ३०० ते ५०० फूट खोल आहे.
अचानक पाणी वाढत असल्यामुळे इथे ट्रेकिंग धोकादायक ठरतं, त्यामुळे मॉन्सूनमध्ये प्रवेश बंद केला जातो.
या ट्रेकमध्ये मोठ्या दगडांवरून उतरताना रॅपलिंग आणि पाण्यातून चालण्याचा थरार अनुभवायला मिळतो.
आजूबाजूला रतनगड, अलंग-मदन-कुलंग आणि कळसूबाईसारखे गड या दरीचं सौंदर्य आणखी वाढवतात
