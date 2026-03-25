Why is Bhangarh Fort Haunted : सूर्यास्तानंतर तिथं नक्की काय घडतं? भारतातील सर्वात भयानक किल्ल्याचं 'ते' रहस्य वाचून अंगावर येईल काटा!

बाळकृष्ण मधाळे
राजस्थानातील भानगड किल्ला हा भारतातील सर्वात भयानक आणि रहस्यमय ठिकाणांपैकी एक मानला जातो.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
दिवसाच्या वेळी येथे पर्यटकांची वर्दळ असते. मात्र, सूर्यास्तानंतर या परिसराचे स्वरूप पूर्णपणे बदलते, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
भानगड किल्ला दररोज सकाळी ६:०० ते सायंकाळी ६:०० या वेळेतच पर्यटकांसाठी खुला असतो.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
सूर्यास्तानंतर किल्ल्यात प्रवेश करण्यास कडक बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे येथे भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर अधिकृत वेळेचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
या किल्ल्याबाबत अनेक भयानक आणि गूढ कथा प्रचलित आहेत.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
स्थानिकांच्या मते, संध्याकाळनंतर किल्ल्याच्या परिसरात विचित्र आवाज ऐकू येतात, तसेच काहींना अलौकिक हालचालींचाही अनुभव आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे हा किल्ला भुताटकीचा असल्याचा समज मोठ्या प्रमाणात आहे.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) देखील या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी जाण्यास मनाई केली आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, नियमांचे पालन करणे सर्वांसाठी आवश्यक आहे.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
एकंदरीत, भानगड किल्ला हा इतिहास आणि गूढतेचा संगम असलेले ठिकाण आहे, जे पर्यटकांना रोमांचक अनुभव देतो.
History and Mystery of Bhangarh Fort
esakal
