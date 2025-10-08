सकाळ डिजिटल टीम
भारतातील सर्वात मोठी फिल्मसिटी कोणती आहे आणि ती कुठे आहे तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या कोणती आहे ही फिल्मसिटी
रामोजी फिल्मसिटी ही भारतातील सर्वात मोठी आणि जगातील सर्वात मोठ्या फिल्म स्टुडिओ कॉम्प्लेक्सपैकी एक आहे.
या फिल्मसिटीची 'जगातील सर्वात मोठी स्टुडिओ कॉम्प्लेक्स' म्हणून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेली आहे.
ही फिल्मसिटी हैदराबाद, तेलंगणा येथे स्थित आहे. पूर्वी हैदराबाद आंध्र प्रदेशमध्ये होते, आता तेलंगणा राज्याची राजधानी आहे.
ही अद्भुत नगरी सुमारे २००० एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पसरलेली आहे. या फिल्मसिटीची स्थापना तेलगू मीडिया मुघल रामोजी राव यांनी केली. रामोजी फिल्म सिटीची स्थापना १९९६ मध्ये झाली.
येथे एकाच वेळी अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण करण्याची क्षमता आहे आणि आतापर्यंत सर्व भारतीय भाषांमधील २५०० हून अधिक चित्रपटांचे चित्रीकरण येथे झाले आहे.
चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा आणि व्यावसायिक सेवा (जसे की, सेट, कॅमेरा, पोशाख, तंत्रज्ञान, पोस्ट-प्रॉडक्शन) येथे एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत.
ही केवळ शूटिंगची जागा नसून, जगभरातील पर्यटकांसाठी हे एक लोकप्रिय थीमॅटिक पर्यटन स्थळ आहे, जिथे वर्षाला सुमारे १.५ दशलक्ष पर्यटक भेट देतात.
'युरेका' (शाही किल्ल्यांच्या धर्तीवर), 'फंडुस्तान', 'बोरासुरा', तसेच मुंबई चोर बाजार, चेन्नाई एक्सप्रेस यांसारख्या चित्रपटांसाठी तयार केलेले विविध भव्य सेट येथे पर्यटनासाठी उपलब्ध आहेत.
Purnagad Fort:
