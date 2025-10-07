समुद्रकिनारी वसलेला नयनरम्य 'पुर्णगड किल्ला'

Apurva Kulkarni

मुचकुंदी नदी

रत्नागिरीपासून 25 किमी अंतरावर मुचकुंदी नदीच्या मुखाशी पुर्णगड किल्ला उभारलेला आहे. पुर्णविराम आकाराचा लहानसा किल्ला असल्याने त्याला पुर्णगड असं नाव देण्यात आलय.

पुर्णगड

हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बांधलेल्या किल्लापैकी एक असून हा किल्ला बांधल्यानंतर अनेक किल्ल्यांचे काम थांबवल्यानं याला पुर्णगड असं नाव दिल्याचं बोललं जातं.

नानासाहेब पेशवे

परंतु काही ऐतिहासिक कथेनुसार अठराव्या शतकात नानासाहेब पेशवे यांच्या काळात आनंदराव धुळप यांनी या किल्ल्याची बांधणी केली.

आयताकृती

हा किल्ला आयताकृती असून पुर्व पश्चिम असा पसरलेला आहे. या किल्ल्याच्या तटबंदीत एकून सात बुरूज आहे.

टेहळणीचा किल्ला

मुचकुंदी नदीच्या खाडीपात्रातून होणाऱ्या व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी पेशवेकाळात हा पुर्णगड टेहळणीचा किल्ला बांधण्यात आल्याचं बोललं जातं.

निसर्ग सौदर्य

अतिशय दाट झाडीमध्ये समुद्र किनारी टेकडीवर उभा असलेला हा पुर्णगड निसर्ग सौदर्याने भरलेला आहे.

राहण्याची सोय

या पुर्णगड किल्ल्याजवळ कोणतीही राहण्याची खाण्याची सोय नाही. सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 पर्य़ंत तुम्ही किल्ल्यावर जाऊ शकतात.

शुल्क नाही

रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनपासून 24 किलोमीटर अंतरावर हा किल्ला आहे. या किल्ला पाहण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही.

