भाऊबीज स्पेशल: लाडक्या बहिणीला आनंदित करणारे टॉप ८ आधुनिक गिफ्ट आयडियाज!

सकाळ डिजिटल टीम

गिफ्ट आयडिया

या भाऊबीजेला तुम्हालाही तुमच्या लाडक्या बहिणीला आनंदित करायचे का? मग जाणून घ्या आधुनिक आणि उपयुक्त गिफ्ट आयडियाजची माहिती

आरोग्य आणि फॅशन

आधुनिक स्मार्टवॉच किंवा फिटनेस बँड तिला तिच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यास (उदा. पावले, हृदय गती, झोप) आणि रोजच्या फॅशनमध्ये भर घालण्यास मदत करेल.

इअरबड्स

उच्च दर्जाचे नॉईज कॅन्सलिंग (Noise Cancelling) इअरबड्स किंवा हेडफोन्स संगीत ऐकणे, ऑनलाइन मीटिंग्जमध्ये भाग घेणे किंवा पॉडकास्टचा आनंद घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत.

ई-रीडर

जर तिला वाचनाची आवड असेल, तर ई-रीडर हे एकाच उपकरणात हजारो पुस्तके ठेवण्याची सोय देते, ज्यामुळे तिची वाचनाची आवड पूर्ण होईल.

सुरक्षितता गॅजेट्स

शहरात राहणाऱ्या बहिणीसाठी पॉकेट, अलार्म किंवा स्मार्ट की-फाइंडर (Smart Key Finder) सारखे सुरक्षा-संबंधित गॅजेट्स (Security Gadgets) देणे हे काळजी व्यक्त करणारे आधुनिक गिफ्ट आहे.

किचेन

हा एक बेस्ट पर्याय आहे. तुमच्या बहिणीकडे दुचाकी असेल तर हे एक बेस्ट गिफ्ट ठरु शकते.

फोटोंचा कोलाज

तुमचे तुमच्या बहिणीसोबत काढलेले तुमचे जुने फोटो असतील तर हा एक उत्तम पर्याय आहे. या फोटोंचा कोलाज करुन तुम्ही तुमच्या बहिणीला गिफ्ट देऊ शकता.

कानातले

आजाल मुलींकडे कितीही ज्वेलरी असेल तरी त्यांना ती कमीच पडते. अशावेळी तुम्ही तिला आवडणारे स्टोनचे, मोत्याचे किंवा कॉपरचे असे विविध पद्धतीचे कानातले गिफ्ट देवू शकतात.

भेटवस्तू

या वर्षीची तुमच्या बहिणीची भाऊबीज खास आणि अविस्मरणीय बनवण्यासाठी तुम्ही तिला या भेटवस्तू देऊ शकतात.

