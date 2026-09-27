केस दिसतात कोरडे-निस्तेज? अंड्याचा हा हेअर मास्क एकदा ट्राय करा!

Aarti Badade
केसांना मिळेल पोषण अन् चमकही! अंड्यापासून बनवा हा सोपा हेअर मास्क.
egg hair mask
Sakal
केस मऊ आणि चमकदार ठेवण्यासाठी अंडे, नारळाचे तेल आणि मध या तीन गोष्टींचा वापर करता येतो.
egg hair mask
Sakal
हा मास्क बनवण्यासाठी एक अंड्याचा पिवळा बलक, १-२ चमचे नारळाचे तेल आणि एक चमचा मध घ्या.
egg hair mask
Sakal
अंड्याचा बलक चांगला फेटून त्यात नारळाचे तेल आणि मध मिसळा आणि एकसारखी पेस्ट तयार करा.
egg hair mask
Sakal
केस विंचरून हा मास्क मधल्या भागापासून टोकांपर्यंत लावा आणि साधारण २०-३० मिनिटे ठेवून द्या.
egg hair mask
Sakal
अंड्यातील प्रथिने केसांना मजबुती देण्यास, तर नारळाचे तेल आणि मध कोरडेपणा कमी करून मॉइश्चर टिकवण्यास मदत करू शकतात.
egg hair mask
Sakal
मास्क वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा आणि जास्त केसगळती, खाज किंवा कोंडा असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
PCOS and Diabetes
Sakal