भीमाशंकरच्या जंगलात शेकरूचं घर कुठे असतं?

Vinod Dengale

शेकरू

महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी आणि भीमाशंकरचा भिमाशंकरी म्हणून ओळखला जाणारा शेकरू सध्या चर्चेत आहे.

Shekaru

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भीमाशंकर

भीमाशंकर जंगलतोडीचा मुद्दा सध्या चर्चेत असल्याने भीमाशंकरच्या जंगलात राहणार शेकरू चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.

Bhimashankar

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घरटं

शेकरू हा घरट्यात राहणार प्राणी आहे. त्याचं घरटं पानं आणि बारीक कटक्यांपासून बनलेलं असतं.

Nest

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Abhijeet Bayan

झाडांवर घरटं

तो सहसा उंच, भरपूर फांद्या असलेल्या झाडांवर घरटं बांधतो कारण झाडाच्या फांद्यांवरून फिरणं त्याच्यासाठी सोपं होतं.

High Nest

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कशापासून

पानं आणि काटक्या गोळा करून शेकरू घरटं तयार करतो.

how he buit nest

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किती घरटी

अभ्यासांनुसार शेकरू आपल्या परिसरात एकापेक्षा जास्त घरटी बंधु शकतो.

Nest 

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मादी

शेकरू मादी घरट्यात पिल्लांचं संगोपन करते तसेच घरटं उंचावर असल्याने पिल्लांना निवारा देतं.

female shekaru

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भीमाशंकरच्या जंगलात राहणारा 'शेकरू' किती वर्ष जगतो?

Bhimashankar’s Famous Shekaru

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