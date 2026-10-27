भीमाशंकरच्या जंगलात राहणारा 'शेकरू' किती वर्ष जगतो?

Vinod Dengale
शेकरू हा महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी असून सह्याद्रीच्या जैवविविधतेत त्याचे वेगळे स्थान आहे.
Shekaru Life
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सध्या भीमाशंकर जंगल वृक्षतोडीमुळे चर्चेत असताना हे जंगल मात्र शेकरूचे घर आहे.
Bhimashankar Forest Habitat
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शेकरूचे इंग्रजी नाव Indian Giant Squirrel असून त्याला भारतीय महाखार म्हणूनही ओळखले जाते.
Name
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भीमाशंकरचे अभयारण्य शेकरूंसाठी प्रसिद्ध असल्याने स्थानिक नागरिक शेकरूंना ‘भीमाशंकरी’ या नावाने संबोधतात.
Bhimashankari
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शेकरू हे वरच्या बाजूने करड्या रंगाचे व त्याचा पोटाचा भाग हा पांढऱ्या रंगाचा असतो.
Shekaru Body
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आपल्या या राज्यप्राणी शेकरूचे आयुष्य 8 ते 9 वर्षांचे असते.
Lifespan
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महाराष्ट्रात मुख्यतः भीमाशंकर तसेच फणसाळ, आंबा घाटावरील जंगलात, आजोबा डोंगररांगेत, माहुली आणि वासोटा परिसरात शेकरू आढळतो.
Where Found?
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Indian-Origin Spy Who Fought Nazi Germany
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