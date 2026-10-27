भीमाशंकरमध्ये वृक्षतोड, शिवरायांनी ३५० वर्षांपूर्वीच काय दिला होता इशारा?

Sandip Kapde
भीमाशंकर जंगलातील वृक्षतोडीवरून सरकारवर टीका होत आहे, मात्र यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही वृक्षतोडीला ठाम विरोध केला होता.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पर्यावरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत संवेदनशील आणि दूरदृष्टीचा होता.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
महाराजांनी वृक्षतोडीला स्पष्ट शब्दांत विरोध दर्शवून जंगलाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
त्यांच्या पत्रांमधून पर्यावरण बिघडल्यास जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते, असा संदेश दिला गेला होता,
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
जंगल आणि भूमी जाळण्याविरुद्ध त्यांनी कठोर इशारा देत, हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ असल्याचे म्हटले.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
जमीन जाळणे म्हणजे शेतकऱ्याला जिवंत जाळण्यासारखे आहे, असा विचार त्यांच्या नावाने प्रचलित ऐतिहासिक संदर्भांत मांडला जातो.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
स्वराज्यातील जंगलांची तोड रोखण्यावर महाराजांनी भर दिला होता, असे ऐतिहासिक उल्लेखांतून सांगितले जाते.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
रामचंद्रपंत अमात्यांच्या आज्ञापत्रात राज्यकारभार, गडकोट आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या जपणुकीविषयी महत्त्वाचे विचार आढळतात.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
गडांवरील झाडीचे महत्त्व ओळखून ती जपण्याच्या सूचना दिल्या गेल्याचे ऐतिहासिक संदर्भांत नमूद केले जाते.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
गडावरील झाडीची एकही काठी तोडू देऊ नये, असा कठोर आदेश महाराजांनी दिल्याचे सांगितले जाते; मात्र या शब्दांचा मूळ संदर्भ पडताळणे आवश्यक आहे.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
युद्धकाळात झाडीचा उपयोग सैन्याला लपण्यासाठी आणि गनिमी काव्याच्या रणनीतीसाठी केला जात असे.
Bhimashankar forest tree cutting controversy-Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
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