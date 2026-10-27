शिवरायांच्या आयुष्यातील अखेरच्या लढाईचा साक्षीदार 'हा' किल्ला! १५ दिवस घेतली होती विश्रांती

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेवटची लढाई लढल्यानंतर ज्या किल्ल्यावर विश्राम केला, तो किल्ला म्हणजे पट्टागड होय.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
१६ नोव्हेंबर १६७९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगलांच्या जालना शहरावर हल्ला करून मोठी लूट मिळवली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
जालन्यातून लूट घेऊन परतत असताना मोगल सरदार रणमस्तखान महाराजांच्या फौजेवर चालून आला.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
रणमस्तखानाच्या मदतीला सरदारखान आणि केसरीसिंह हे मोगल सरदारही मोठ्या सैन्यासह धावून आले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
सततच्या लढाया आणि प्रवासामुळे मराठा सैन्य थकले होते, तसेच त्यांच्यासोबत मोठी लूट असल्याने महाराजांना युद्ध टाळायचे होते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
अशा कठीण परिस्थितीत हेरखात्याचे प्रमुख बहिर्जी नाईक यांनी मोगलांना चकवा देण्याची योजना आखली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
बहिर्जी नाईक यांच्या चातुर्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना संपूर्ण लुटीसह मोगलांच्या तावडीतून सुरक्षित बाहेर पडता आले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
मोगलांना चकवा देत महाराजांना पट्टा किल्ल्यावर पोहोचवण्यासाठी तीन दिवस आणि तीन रात्री प्रयत्न सुरू होते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
२२ नोव्हेंबर १६७९ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज पट्टा किल्ल्यावर दाखल झाले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
सततच्या धावपळीमुळे थकलेल्या महाराजांनी या किल्ल्यावर सुमारे पंधरा दिवस विश्रांती घेतली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
महाराजांनी या किल्ल्याचे नाव बदलून विश्रामगड असे ठेवले, अशी ऐतिहासिक नोंद सांगितली जाते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा प्रत्यक्ष सहवास लाभल्यामुळे पट्टा किल्ल्याला मराठ्यांच्या इतिहासात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
महाराजांच्या पराक्रमाची, बहिर्जी नाईक यांच्या बुद्धिचातुर्याची आणि मराठा सैन्याच्या धैर्याची आठवण हा किल्ला आजही करून देतो.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
पट्टा किल्ला म्हणजेच विश्रामगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण ठेवा असून, स्वराज्याच्या संघर्षाची साक्ष देणारा ऐतिहासिक दुर्ग आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj at the historic Vishramgad Fort, Maharashtra.
esakal
Chhatrapati Shivaji Maharaj
esakal