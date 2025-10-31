Weekend Getaway Alert! भीमाशंकर एक परफेक्ट ट्रॅव्हल डेस्टिनेशन

Monika Shinde
भीमाशंकर हे पुणे जिल्ह्यातील एक अप्रतिम हिल स्टेशन आहे. निसर्ग, साहस आणि अध्यात्म यांचा सुंदर संगम इथे पाहायला मिळतो.
घनदाट जंगलं, धुक्याने व्यापलेले डोंगर, आणि मधूनच ऐकू येणाऱ्या पक्ष्यांच्या किलबिलाटामुळे भीमाशंकरची सफर अविस्मरणीय ठरते. पावसाळ्यात तर इथला हिरवा गार नजारा डोळ्यांना सुखावतो.
ट्रेकर्ससाठी भीमाशंकर हा एक स्वर्गच आहे. नागफणी पॉईंटचा ट्रेक, भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य आणि धबधबे पाहताना मन प्रसन्न होतं.
भीमाशंकर येथे भगवान शंकराचे एक ज्योतिर्लिंग आहे. त्यामुळे हे ठिकाण भक्तांसाठीही विशेष आकर्षण ठरते.
जुलै ते फेब्रुवारी हा काळ सर्वात सुंदर असतो. पावसाळ्यात धबधबे आणि धुक्याने वेढलेले दृश्य मोहक दिसते, तर हिवाळ्यात वातावरण थंडगार असते.
पुण्याहून सुमारे 110 किमी अंतरावर असलेले भीमाशंकर बस, कार किंवा बाईकने सहज पोहोचता येते. मुंबईहून सुमारे 210 किमी प्रवास आहे.
हनुमान तलाव, नागफणी पॉईंट, भीमा नदीचा उगम आणि लोनावळा आणि माळशेजला ही भेट देऊ शकता.
