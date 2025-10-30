हिरवळीपासून समुद्रापर्यंत: दक्षिण भारत एक्सप्लोर करा

Monika Shinde

सर्वोत्तम ठिकाणे

दक्षिण भारत प्रवासासाठी परिपूर्ण ठिकाण आहे. येथे तुम्हाला निसर्ग, ऐतिहासिक मंदिरे, समुद्रकिनारे आणि सांस्कृतिक अनुभव मिळतात. चला जाणून घेऊया सर्वोत्तम ठिकाणे.

केरळ

मुन्नारच्या चहा बागा, अलेप्पी बॅकवॉटर, आणि थेक्कडीची हिरवळ पर्यटनाला संस्मरणीय बनवते. हाऊसबोटवरून प्रवास आणि आयुर्वेदिक उपचार अनुभव घेता येतात.

अलेप्पी

अलेप्पी बॅकवॉटरवर हाऊसबोटचा अनुभव अद्भुत आहे. शांत जल आणि हिरवळीतून फिरताना तुम्हाला नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद मिळतो. प्रवासाची मजा द्विगुणित होते.

तामिळनाडू

मदुराईतील मीनाक्षी मंदिर, तंजावर आणि रामेश्वरम येथे भेट देणे आवश्यक आहे. येथे शास्त्रीय भरतनाट्यम आणि ऐतिहासिक वारसा पाहायला मिळतो.

कन्याकुमारी

दक्षिणेकडील टोकावर असलेले कन्याकुमारी समुद्र किनार आणि सूर्यास्त अनुभवासाठी प्रसिद्ध आहे. समुद्राची शांतता आणि रंगीत आकाश पाहणे विस्मयकारक आहे.

कर्नाटक

हंपीच्या प्राचीन अवशेषांपासून ते कोर्गच्या कॉफी बागांपर्यंत, कर्नाटकात इतिहास आणि निसर्ग अनुभवण्याची अद्भुत संधी आहे. हिल स्टेशन ट्रेक्स ही खास आहेत.

म्हैसूर पॅलेस

म्हैसूर पॅलेस त्याच्या भव्यतेसाठी प्रसिद्ध आहे. इथे शाही वास्तुकला, रंगीत दिवे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहता येतात. पर्यटकांसाठी हे आकर्षक ठिकाण आहे.

दक्षिण भारत

निसर्ग, मंदिरे, समुद्रकिनारे, कॉफी बागा आणि सांस्कृतिक वारसा दक्षिण भारत प्रवासाला संस्मरणीय बनवतात. तीन दिवसांचा प्रवास तुम्हाला अद्वितीय अनुभव देतो.

