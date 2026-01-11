भोगी व संक्रांतीच्या दिवशी या रंगाचे कपडे घालू नका, नाहीतर…

Monika Shinde
दरवर्षी प्रमाणे यंदा १३ जानेवारी भोगी व १४ जानेवारीला संक्रांती जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जाईल.
मकर संक्रांती हा वर्षातील पहिला धार्मिक सण आहे. सुवासिनी पूजा करतात, साजशृंगार करतात आणि पारंपरिक पोशाख परिधान करतात.
धार्मिक मान्यतेनुसार संक्रांत देवी ज्या वाहनावरून वस्त्र परिधान करून येते, त्या रंगाचे कपडे घालू नयेत.
यंदा देवी पिवळा रंगाचे वस्त्र परिधान करून येत आहे. त्यामुळे चुकूनही पिवळा रंगाचे कपडे किंवा दागिने घालू नयेत.
परंपरेनुसार संक्रांतीच्या दिवशी काळा रंगाचे कपडे, साडी, बांगडी किंवा टिकली परिधान करू नयेत.
सुवासिनी घर स्वच्छ करतात, पारंपरिक पोशाख परिधान करतात आणि सूर्यदेवाची पूजा करतात. व्यवसायातही साजशृंगार केले जातात.
सणात शुभ रंगांचा वापर करणे आवश्यक आहे. यामुळे संक्रांतीचा उत्सव मंगलमय आणि आनंददायी होतो.
कुटुंब, मित्र आणि शेजाऱ्यांसोबत वेळ घालवणे, भेटवस्तू देणे व पारंपरिक पदार्थांचा आनंद घेणे या सणाचा भाग आहे.
योग्य रंगाचे कपडे परिधान करा, पारंपरिक पूजा करा आणि संक्रांतीचा उत्सव सुरक्षित आणि मंगलमय पद्धतीने साजरा करा.
