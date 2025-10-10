शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाकडून जिंकलेला भूषणगड किल्ला

Sandip Kapde

स्थान

भूषणगड किल्ला सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात असून तो मैदानी प्रदेशातील एकमेव डोंगरावर वसलेला आहे.

प्रसिद्धी

या गडावर असलेली हरणाई देवी नवसाला पावणारी म्हणून संपूर्ण परिसरात प्रसिध्द आहे.

बांधणी

देवगिरीचा राजा सिंघण दुसरा यांनी इ.स. १२१० ते १२४७ दरम्यान भूषणगडचा किल्ला बांधला.

विजय

इ.स. १६७६ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाकडून हा किल्ला जिंकून घेतला व त्याची फेरउभारणी केली.

बदल

औरंगजेबाने नंतर हा किल्ला जिंकून त्याचे नाव ‘इस्लामतारा’ असे ठेवले.

ताबा

पेशवेकाळात भूषणगड पंतप्रतिनिधींच्या ताब्यात होता, तर इंग्रजांनी इ.स. १८४८ मध्ये त्यावर कब्जा मिळवला.

रचना

भूषणगडचा चढाव पायऱ्यांनी केलेला असून गडाची तटबंदी व बुरुज सतत उजव्या बाजूस दिसतात.

संरक्षण

प्रवेशद्वार गोमुखी पद्धतीचे असून त्याच्या आजूबाजूचे बुरुज आजही सुस्थितीत आहेत.

देवस्थान

गडावर हरणाई देवीचे जिर्णोद्धारित मंदिर, महादेवाचे छोटे मंदिर आणि सिध्दनाथाची मूर्ती पाहायला मिळते.

गडफेरी

भूषणगडची संपूर्ण फेरी साधारण एका तासात पूर्ण होते आणि शेवटी आपण पुन्हा प्रवेशद्वारापाशी पोहोचतो.

