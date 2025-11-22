क्यूट! गोंडस आणि आकर्षक 'छोटी गाय' पाहून व्हाल थक्क

सकाळ डिजिटल टीम

छोटी गाय

सुंदर आणि आकर्षक अशी ही छोटी गाय कुठे अढळते तिचे वैशिष्टे काय आहेत जाणून घ्या.

मूळ ठिकाण

ही गाय आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील पुंगनूर तालुक्यात आढळते. याच गावावरून तिला हे नाव मिळाले आहे.

उंची

पुंगनूर गाय जगातील सर्वात कमी उंचीच्या गायींपैकी एक मानली जाते. तिची उंची साधारणपणे 70 ते 90 सेंटीमीटर (फक्त 2.5 ते 3 फूट) असते.

वजन

तिचा आकार लहान असल्याने, तिचे वजनही कमी असते. साधारणपणे 115 ते 200 किलोग्राम पर्यंत तिचे वजन असते.

शारीरिक वैशिष्ट्ये

तिचा रंग पांढरा किंवा फिकट राखाडी असतो. कपाळ रुंद आणि शिंगे लहान, कधीकधी अर्धचंद्राकार असतात. तिची शेपटी जमिनीला टेकलेली असते.

दुधाची गुणवत्ता (फॅट)

हे तिचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. तिच्या दुधात सुमारे 8% पर्यंत फॅट (स्निग्धांश) आढळते, तर सामान्य गायीच्या दुधात हे प्रमाण 3% ते 4% असते.

दूध उत्पादन

कमी उंचीची असूनही, ती दररोज सरासरी 3 ते 5 लिटर पर्यंत दूध देते. कमी चारा खाऊनही ती चांगले दूध देते.

खाद्याची गरज

तिला मोठ्या गायींपेक्षा खूप कमी चारा लागतो. ती दिवसाला साधारणपणे 5 किलो पर्यंत चारा खाते.

दुर्मिळता आणि किंमत

ही प्रजाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे, त्यामुळे तिचे संवर्धन केले जात आहे. तिच्या दुर्मिळतेमुळे आणि औषधी गुणधर्मांमुळे तिची किंमत 1 लाख ते 25 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.

