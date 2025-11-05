'बिग बॉसच्या घरात सलमानशी धादांत खोटं बोलतो अभिषेक बजाज' एक्स पत्नीने गंभीर आरोप

Aarti Badade
बिग बॉसच्या सध्याच्या सीझनमध्ये अभिनेता अभिषेक बजाज सतत त्याच्या वादांमुळे आणि असामान्य वर्तनामुळे चर्चेचा विषय ठरत आहे.
शोमधील वादानंतर आता त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावरूनही नवा वाद पेटला आहे; कारण त्याने वैवाहिक आयुष्याबद्दल चुकीची माहिती दिल्याची चर्चा आहे.
अभिषेकची पूर्वपत्नी आकांक्षा जिंदल हिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत अभिषेकवर थेट आणि गंभीर आरोप केले आहेत.
आकांक्षाने लिहिले, "तो नेहमीच चांगलं असल्याचं नाटक करतो आणि लोकांना जे ऐकायचं असतं तेच सांगतो; पण खोटं बोलणं हेच त्याचं वास्तव आहे."
ती पुढे म्हणाली, "खोटं बोलणं हेच आमच्या घटस्फोटाचं कारण ठरलं." तसेच, तो वयापासून वैवाहिक आयुष्यापर्यंत सर्व गोष्टींबाबत दिशाभूल करत आहे.
आकांक्षाने असाही आरोप केला की, "तो सलमान खानसमोरही कोणतीही संकोच न बाळगता खोटं बोलतो" आणि शोमध्येही तोच खेळ खेळतो आहे.
या गंभीर आरोपांवर अभिनेता अभिषेक बजाजने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही; मात्र सोशल मीडियावर या वादाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
