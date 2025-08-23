'बिग बॉस 19'चं घर पाहिलं का? यावेळची आगळी-वेगळी थीम एकदा नक्की बघा!

Apurva Kulkarni

'बिग बॉस 19'

बिग बॉस 19 उद्यापासून म्हणजेच 24 ऑगस्टपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.हा सीजन सुरु होण्याआधी बिग बॉसच्या घरातील काही फोटो समोर आली आहे.

फोटो

हा सीजन सुरु होण्याआधी बिग बॉसच्या घरातील काही फोटो समोर आली आहे.

कलरफुल

यंदा बिग बॉसचं घर हे पुर्णपणे कलरफुल पहायला मिळतय.

प्राण्याची थीम

यावेळी बिग बॉसच्या घरात प्राण्याची थीम ठेवण्यात आली आहे.

नजर

प्राण्यांच्या डोळ्यातून बिग बॉसच्या घरातील सदस्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे.

व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर बिग बॉसच्या घरातील आगळ्या-वेगळ्या थीमचे फोटो व्हायरल होताय.

काहीतरी वेगळं

यंदाचा बिग बॉस 19 चा सीजन नक्की काहीतरी वेगळं घेऊन येणार आहे.

