गोपी बहुच्या खऱ्या आयुष्यातील एहेमजींना पाहिलं का? 'या' मालिकेत होता महत्वाच्या भूमिकेत

Apurva Kulkarni

गोपी बहु

साथ निभाना साथिया मालिकेतील गोपी बहु म्हणजेच जिया मानेक ही विवाह बंधनात अडकली आहे.

Gopi Bahu Fame Jia Manek Marries Varun Jain | Wedding Photos Go Viral | esakal

वरुन जैन

जियाने वरुन जैन सोबत लग्न केलं आहे. तिने तिच्या स्माईलमधून वरुनचं हृदय चोरलंय.

दोघेही खुश

जियाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर लग्नाचे काही फोटो शेअर केले होते. त्यात वरुन आणि जिया दोघेही खुश दिसत होते.

गोल्डन कलरची साडी

या फोटोमध्ये जिया गोल्डन कलरची साडी परिधान केलीय. तर त्याच कलरमध्ये वरुनने कुर्ता परिधान केला आहे.

जियाचा सिंपल मेकअप

या फोटोमध्ये दोघेही खुप खुश दिसत आहेत. जियाचा सिंपल मेकअप तिच्यावर प्रचंड उठून दिसत आहे.

व्हायरल

सध्या त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अनेक चाहत्यांना लग्नाचे फोटो पाहून धक्का बसला आहे.

शुभेच्छाचा वर्षाव

चाहते जियाच्या फोटोवर कमेंट्स करत शुभेच्छाचा वर्षाव करताय.

