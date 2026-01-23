बिग बॉस मराठीतील सोनाली राऊतचा बिकीनी लूक पाहिलात का? दिसते खूपच हॉट

सकाळ डिजिटल टीम

सोनाली राऊत

बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्वात सोनाली राऊत हिची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. तिच्या अतरंगी स्वभावामुळे ती चर्चेत आलीय.

एकमेकांच्या काड्या

बिग बॉसच्या घरात सध्या ती एकमेकांच्या काड्या करण्यात ती मग्न असलेलं पहायला मिळतय.

अतरंगी

बिग बॉस मराठीच्या घरात अतरंगी राहणारी सोनाली खऱ्या आयुष्यात मात्र खुपच हॉट आहे.

बिकिनी फोटो

बिग बॉसमध्ये दिसल्यानंतर तिचे बिकिनीतील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

3.9 मिलियन फॉलोवर्स

या फोटोमध्ये ती खुपच हॉट दिसत आहे. इन्स्टाग्रामवर तिचे 3.9 मिलियन फॉलोवर्स आहेत.

सोनालीचा बोल्ड अंदाज

सोनालीचा बोल्ड अंदाज चाहत्यांना प्रचंड आवडला आहे. तिचा हॉट फोटो पाहून चाहते घायाळ झालेत.

फोटो शेअर

तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर अनेक बिकीनी फोटो शेअर केले आहेत.

