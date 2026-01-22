Miss Universe Winners : 'मिस यूनिव्हर्स'चा किताब जिंकणाऱ्या देशांची यादी; जाणून घ्या, कोणता देश आहे टॉपवर?

Mayur Ratnaparkhe
मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत अमेरिका नऊ विजेतेपदांसह आघाडीवर आहे.
सात मिस युनिव्हर्स विजेतेपदांसह व्हेनेझुएला दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पाच विजेतेपदे असलेल्या देशांमध्ये प्यूर्टो रिको तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
चौथा देश फिलीपिन्स आहे, ज्याने एकूण चार विजेतेपदे जिंकली आहेत.
परिस्थिती बदलली आहे. मेक्सिको आता फिलीपिन्ससोबत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
भारत तीन विजेतेपदांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.
दक्षिण आफ्रिकेने एकूण तीन वेळा मिस युनिव्हर्स विजेतेपद जिंकले आहे.
स्वीडनने एकूण तीन वेळा मिस युनिव्हर्स विजेतेपद जिंकले आहे.
जपानने एकूण दोन वेळा मिस युनिव्हर्स विजेतेपद जिंकले आहे.
