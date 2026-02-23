T20 World Cup मधील भारताचे तीन सर्वात मोठे पराभव

Pranali Kodre
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात २२ फेब्रुवारी रोजी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सुपर-८ चा सामना झाला.
अहमदाबादला झालेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले.
टी२० वर्ल्ड कपमधील हा भारताचा धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव ठरला.
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी भारताने ५० हून अधिक धावांनी कधीही टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पराभव स्वीकारला नव्हता.
यापूर्वी २०१० टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ब्रिजटाऊन येथे भारताला ४९ धावांनी पराभूत व्हावं लागलं होतं.
त्यानंतर २०१६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय संघ ४७ धावांनी पराभूत झाला होता.
इतकेच नाही, तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेला ७६ धावांचा पराभव हा भारताचा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधीलही धावांच्या तुलनेतील दुसरा सर्वात मोठा पराभव ठरला.
