T20 World Cup 2026 मध्ये खेळले दोन देशांचे प्रतिनिधित्व केलेले 'हे' ६ खेळाडू

Pranali Kodre

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. हे या स्पर्धेचे १० वे पर्व होते.

दोन देशांकडून खेळलेले ६ खेळाडू

पण तुम्हाला माहित आहे का की २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये असे ६ खेळाडू खेळले, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन देशांचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

टीम डेव्हिड

टीम डेव्हिडने १४ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने सिंगापूरसाठी खेळले असून २०२२ पासून तो ऑस्ट्रेलियासाठी खेळत आहे.

टॉम ब्रुस

न्यूझीलंडसाठी २०१७ ते २०२० दरम्यान खेळलेला टॉम ब्रुस २०२५ पासून स्कॉटलंडसाठी खेळत आहे.

शेहान जयसूर्या

शेहान जयसूर्या श्रीलंकेसाठी २०१५ ते २०२० दरम्यान एकूण ३० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला, ज्यात १८ टी२० सामन्यांचा समावेश आहे. तो २०२६ पासून अमेरिकेकडून खेळत आहे.

रोलॉफ वॅड डर मेरवे

दक्षिण आफ्रिकेसाठी २००९-१० दरम्यान २६ आंतरराष्ट्रीय सामने, ज्यात १३ टी२० सामन्यांचा समावेश आहे, तो रोलॉफ वॅड डर मेरवे २०१५ पासून नेदरलँड्सकडून खेळतो.

मार्क चॅपमन

२०१४ ते २०१६ दरम्यान मार्क चॅपमन हाँगकाँगसाठी खेळला. त्यानंतर त्याने २०१८ मध्ये न्यूझीलंडकडून खेळण्यास सुरुवात केली.

जेजे स्मट्स

दक्षिण आफ्रिकेसाठी जेजे स्मट्सने १६ टी२० सामने खेळले. त्याने २०१६ मध्ये इटलीकडून पदार्पण केले होते.

येथे क्लिक करा