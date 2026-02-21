T20 World Cup 2026 मध्ये खेळले दोन देशांचे प्रतिनिधित्व केलेले 'हे' ६ खेळाडू

Pranali Kodre
भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. हे या स्पर्धेचे १० वे पर्व होते.
पण तुम्हाला माहित आहे का की २०२६ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये असे ६ खेळाडू खेळले, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन देशांचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
Tim David
Sakal
टीम डेव्हिडने १४ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने सिंगापूरसाठी खेळले असून २०२२ पासून तो ऑस्ट्रेलियासाठी खेळत आहे.
Tim David
Sakal
न्यूझीलंडसाठी २०१७ ते २०२० दरम्यान खेळलेला टॉम ब्रुस २०२५ पासून स्कॉटलंडसाठी खेळत आहे.
Tom Bruce
Sakal
शेहान जयसूर्या श्रीलंकेसाठी २०१५ ते २०२० दरम्यान एकूण ३० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला, ज्यात १८ टी२० सामन्यांचा समावेश आहे. तो २०२६ पासून अमेरिकेकडून खेळत आहे.
Shehan Jayasuriya
Sakal
दक्षिण आफ्रिकेसाठी २००९-१० दरम्यान २६ आंतरराष्ट्रीय सामने, ज्यात १३ टी२० सामन्यांचा समावेश आहे, तो रोलॉफ वॅड डर मेरवे २०१५ पासून नेदरलँड्सकडून खेळतो.
Roelof van der Merwe
Sakal
२०१४ ते २०१६ दरम्यान मार्क चॅपमन हाँगकाँगसाठी खेळला. त्यानंतर त्याने २०१८ मध्ये न्यूझीलंडकडून खेळण्यास सुरुवात केली.
Mark Chapman
Sakal
दक्षिण आफ्रिकेसाठी जेजे स्मट्सने १६ टी२० सामने खेळले. त्याने २०१६ मध्ये इटलीकडून पदार्पण केले होते.
JJ Smuts
Sakal
