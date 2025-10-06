Bihar Assembly Election Update : बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच घडणाऱ्या 'या' १० गोष्टी!

Mayur Ratnaparkhe
बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ)ना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच, प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी मतदारांची निश्चित संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
पहिल्यांदाच, मतदारांना मतदान केंद्रात त्यांचे मोबाईल फोन आणण्याची परवानगी आहे. मतदार त्यांचे मोबाईल फोन सोबत घेऊन जाऊ शकतात आणि ते जमा करू शकतात.
यावेळी उमेदवारांना मतदान केंद्रांपासून १०० मीटर अंतरावर त्यांचे मतदान केंद्र उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, पहिल्यांदाच ईव्हीएममध्ये उमेदवारांचे रंगीत छायाचित्रे(कलर फोटो) देखील समाविष्ट केली जातील.
याव्यतिरिक्त, या विधानसभा निवडणुकांसाठी डिजिटल इंडेक्स रिपोर्ट तयार केला जाईल. प्रत्येक बूथचे वेबकास्टिंग देखील जाहीर करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाकडून २४३ जागांसाठी समान संख्येने सामान्य निरीक्षक तैनात केले जातील आणि ते सर्व राज्याबाहेरील असतील.
संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा फक्त एका कॉलच्या अंतरावर. ECI Net अॅप मध्ये EPIC नंबर टाकून अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकता
ईव्हीएम मतपत्रिका मोजणीच्या शेवटच्या दोन फेऱ्यांपूर्वी पोस्टल मतपत्रिका मोजणी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे
मतदार माहिती स्लिपमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे मतदारांना मोठा फायदा होईल.
