Nitish Kumar नितीश कुमार २० वर्षात १० वेळा मुख्यमंत्री, ६ वेळा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा

बिहारच्या मुख्यमंत्री पदी नितीश कुमार यांनी शपथ घेतली. नितीश कुमार दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. पाच निवडणुकांत त्यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्राची शपथ घेतली.
नितीश कुमार यांनी शपथ घेण्याचा विक्रम केलाय. त्यासोबत त्यांच्या राजीनाम्याच्या घडामोडीही रंजक आहेत. २० वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण ९ वेळा राजीनामा दिलाय.
नितीशकुमार ३ मार्च २००० ला पहिल्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. पण बहुमत सिद्ध करता न आल्यानं त्यांना १० मार्चला राजीनामा द्यावा लागला.
बिहारमध्ये २४ नोव्हेंबर २००५ ला एनडीएला बहुमत मिळालं आणि त्यांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. हा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर औपचारिकता म्हणून २०१०मध्ये राजीनामा दिला. २०१० मध्ये शपथ घेतल्यानंतर २०१४ मध्ये पुन्हा राजीनामा दिला.
२०१४ मध्ये राजीनाम्यानंतर २०१५ मध्ये नितीश कुमार यांनी फेब्रुवारीत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण एनडीएतून बाहेर पडल्यानं पुन्हा नोव्हेंबरमध्येच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर पाचव्यांदा शपथ घेतली होती.
महाआघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर दोन वर्षात पुन्हा एनडीएत आले तेव्हा २०१७ मध्ये नितीश कुमार यांनी पाचव्यांदा राजीनामा दिला. त्यानंतर पुन्हा जुलै २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री बनले.
नितीश कुमार २०२० मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून सातव्यांदा शपथ घेतली. पण २०२२ मध्ये सहाव्यांदा राजीनामा देत पुन्हा एनडीएतून बाहेर पडले आणि महाआघाडीसोबत सरकार स्थापन करत आठव्यांदा शपथ घेतली.
नितीश कुमार २८ जानेवारी २०२४ ला पुन्हा महाआघाडीतून बाहेर पडले आणि राजीनामा दिला. त्यानंतर एनडीएसोबत त्यांनी सरकार स्थापन केलं. ही त्यांची नववी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ होती.
आता २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळालं असून त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलीय. बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी दहाव्यांदा शपथ घेतली.
