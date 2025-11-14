PM Modi Statements : बिहारमधील ऐतिहासिक विजयानंतर मोदींची मोठी विधानं ; वाचा फक्त एका क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe

छठी मैयाचा अपमान –

काँग्रेस आणि राजदने छठी मैयाचा अपमान केला, असं विरोधकांवर निशाणा साधत पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

MY फॉर्म्युला –

 "आजच्या विजयाने महिला आणि तरुणांसाठी एक सकारात्मक MY फॉर्म्युला तयार केला.’’

कट्टा सरकार –

"आज मी पुन्हा सांगू इच्छितो की कट्टा सरकार कधीही बिहारमध्ये परत येणार नाही."

बिहार SIR –

 "बिहार निवडणुकीने आणखी एक गोष्ट सिद्ध केली, की देशातील मतदार, मतदार यादी शुद्धीकरणाला खूप गांभीर्याने घेतात."

काँग्रेस एमएमसी झाली–

"काँग्रेसकडे देशासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन नाही. आज काँग्रेस मुस्लिम-लीग माओवादी काँग्रेस, एमएमसी बनली आहे."

काँग्रेस एक परजीवी आहे –

"काँग्रेस एक परजीवी आहे जी त्यांच्या मित्रपक्षांची व्होट बँक गिळंकृत करून पुनरागमन करू इच्छिते."

लाल झेंड्याची दहशत –

 "नवीन सरकारसह, एनडीए आता बिहारमध्ये २५ वर्षांच्या सुवर्ण प्रवासाकडे वाटचाल करत आहे."

राजद सुन्न झालाय –

 "बिहारमध्ये राजद सुन्न झालाय आणि मी बिहार निवडणुकीदरम्यान म्हटल्याप्रमाणे, दोन्ही पक्षांमधील संघर्ष लवकरच समोर येईल."

बिहारमधून गंगा बंगालमध्ये पोहोचली –

"गंगा बिहारमधूनच बंगालमध्ये पोहोचते. बिहारमधील विजयामुळे बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे."

