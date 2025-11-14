Konkan Tourism: कोकणाची दक्षिण काशी: श्रीक्षेत्र कुणकेश्वर

कोकण

कोकण म्हणजे निसर्गाचं वरदान लाभलेलं एक ठिकाण. येथे अनेक पर्यटनस्थळं असून यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाही प्रसिद्ध आहे.

कोकणाची दक्षिण काशी

याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड तालुक्यातील 'कोकणाची दक्षिण काशी' म्हणून ओळखले जाणारे श्रीक्षेत्र कुणकेश्वर मंदिर आहे. भगवान महादेवाचे जागृत स्थान म्हणूनही या मंदिराची ओळख आहे.

विलोभनीय दृष्य

या मंदिराची रचना, बांधकाम, निसर्गरम्य परिसर आणि मंदिराला लागून असलेला अथांग समुद्र हे दृष्य विलोभनीय आहे. मंदिराच्या तटावर आदळणाऱ्या समुद्राच्या लाटा मनाला भुरळ घालतात.

बांधकाम

पूर्वी मंदिराच्या बांधकामासाठी लाकूड आणि कौले वापरण्यात आली होती, पण जीर्णोद्धार करताना मंदिराच्या मूळ रचनेत बदल न करता अधुनिक साहित्य वापरून बांधकाम करण्यात आले आहे.

इतर मंदिरं

या मंदिराच्या आवारात श्रीदेव गणपती, श्रीदेव भैरव, श्रीदेव मंडलिक, श्रीदेव नारायण आणि श्रीदेवी जोगेश्वरी यांचीही मंदिरं आहेत.

समुद्रकिनारा

कुणकेश्वर हे धार्मिक स्थळ असून येथील समुद्रकिनाराही पर्यटकांना आकर्षित करतो. येथे समुद्रस्नानाचाही आनंद घेता येतो.

महाशिवरात्रीच्या दिवशी मोठी यात्रा

महाशिवरात्रीच्या दिवशी येथे मोठी यात्रा भरते, त्यावेळी येथे भाविकांची मोठी गर्दी असते. याशिवाय श्रावणी सोमवारीही भाविक मोठ्या प्रमाणात येतात.

जवळचे येण्या-जाण्याचे मार्ग

श्रीक्षेत्र कुणकेश्वरला जाण्यासाठी जवळचे रेल्वेस्थानक कणकवली आहे, तर बसस्थानक देवगड आहे. याशिवाय खाजगी वाहनानेही जाता येते. तसेच जवळचे विमानतळ सिंधुदुर्ग आणि गोवा आहे.

