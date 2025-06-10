लहान मुलांना फोन द्यायचं योग्य वय काय? बिल गेट्स यांनी दिलं उत्तर

Anushka Tapshalkar

स्मार्टफोनची दुनिया

आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. लहान मुलंही फोन चालवण्यात निष्णात झाली आहेत.

World of Smartphones | sakal

लहान वयात मोबाइलचा धोका

लहान वयात मोबाइल वापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

Risk of Using Mobile Phones at the Young Age | sakal

बिल गेट्स काय म्हणतात?

मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी मोबाइल वापराबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

What Does Bill Gates Say | sakal

१४ वर्षांपूर्वी मोबाइल नाही

बिल गेट्स यांनी सांगितले की त्यांनी त्यांच्या मुलांना १४ वर्षांपूर्वी स्वतःचा सेलफोन वापरण्याची परवानगी दिली नव्हती.

No Mobile Phobes Till the Age of 14 | sakal

फक्त अभ्यासासाठीच फोन

ते म्हणाले, “१४ वर्षांपर्यंत आम्ही त्यांचा स्क्रीनटाईम ठरवलेला होता आणि त्यांना फोन फक्त होमवर्क किंवा अभ्यासासाठीच दिला जात असे.”

Give Phone for Study Purpose | sakal

टेबलवर फोन नकोच

बिल गेट्स यांच्या मते, जेवणाच्या टेबलवर मुलांना फोन ठेवण्याची परवानगी असू नये.

No Phones on Table | sakal

सरासरी वय – १०.३ वर्षं

2016 मधील एका अहवालानुसार, भारतात मुलांना पहिल्यांदा स्मार्टफोन मिळण्याचे सरासरी वय १०.३ वर्षे आहे.

Average Age of Kids with Smartphones | sakal

आयफोन नाहीच दिला

बिल गेट्स यांचे तीन मुलं (२०, १७ आणि १४ वर्षांचे) असून त्यापैकी कोणाकडेही iPhone नव्हता.

Bill Gates Did Not Give iphone to His Kids | sakal

ऑफिसमध्ये सतत बसून पोटाचा घेर वाढतोय? मग 'हे' 4 सोपे उपाय तुमच्यासाठीच

How to Reduce Belly Fat While Working in Office | sakal
आणखी वाचा