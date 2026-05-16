भारतातील हे समुद्रकिनारे रात्री निळ्या प्रकाशाने चमकतात, कारण ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल!

Varsha Balhe
भारतातील काही समुद्रकिनारे रात्री निळ्या प्रकाशाने चमकत असल्याने ते पाहणे म्हणजे जादुई अनुभव ठरतो.
MAGICAL BLUE GLOWING BEACHES
समुद्रातील प्लँकटन नावाच्या सूक्ष्म जीवांमुळे लाटांमध्ये निळा प्रकाश दिसतो.
अंदमानमधील स्वराज बेटावर नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान हा सुंदर नजारा पाहायला मिळतो.
लक्षद्वीपमधील बंगाराम आयलँड शांत वातावरण आणि चमकणाऱ्या लाटांसाठी प्रसिद्ध आहे.
गोव्यातील बेतालबतिम बीचवर रात्री लाटांमध्ये चमकणारा निळा प्रकाश पर्यटकांना आकर्षित करतो.
उडुपीजवळील मट्टू बीचवर उन्हाळ्यात समुद्रातील चमकणाऱ्या लाटा पाहायला मिळतात.
मुंबईजवळील अक्सा बीचवरही अनेकदा बायोल्युमिनेसेंसचा सुंदर अनुभव घेता येतो.
समुद्रात तारे उतरल्यासारखा दिसणारा हा नजारा आयुष्यात एकदा तरी अनुभवायलाच हवा.
