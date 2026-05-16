उन्हाळ्यात प्रवास करताना ‘ही’ एक चूक ठरू शकते धोकादायक, टाळण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय!

Varsha Balhe

उन्हाळ्यात ट्रिपला जाणार? प्रवासात आजारी पडू नये म्हणून या महत्त्वाच्या टिप्स नक्की लक्षात ठेवा.

डिहायड्रेशन

डिहायड्रेशनपासून सावध, उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची कमतरता गंभीर त्रास देऊ शकते.

पाणी

भरपूर आणि स्वच्छ पाणी प्या प्रवासात नेहमी स्वच्छ पाण्याची बाटली वापरा आणि हायड्रेटेड राहा.

कपडे

आरामदायक कपडे निवडा हलके रंग, सैल कपडे, टोपी आणि सनग्लासेस उन्हापासून संरक्षण देतात.

अन्न

खाण्यापिण्याची काळजी घ्या हलके, सहज पचणारे आणि घरचे अन्न खाण्यावर भर द्या.

फळे

फळे आणि पाणीयुक्त पदार्थ खा काकडी, संत्री, लिंबू आणि मुळा शरीराला थंड ठेवण्यास मदत करतात.

औषधे

औषधे जवळ ठेवा ताप, उलटी, जुलाब आणि वेदनांसाठी आवश्यक औषधे सोबत ठेवा.

काळजी

त्वचेची काळजी विसरू नका सनस्क्रीन, मॉइश्चरायझर आणि अँटीसेप्टिक क्रीम त्वचेला सुरक्षित ठेवतात.

