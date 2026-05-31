विमानाच्या उड्डाणाआधी इंजिनमध्ये कोंबड्यांची कुर्बानी का दिली जाते? वाचून बसेल धक्का

Yashwant Kshirsagar
हो, विमानाच्या इंजिनमध्ये कोंबड्याची कुर्बानी दिली जाते हे ऐकायला विचित्र वाटेल, पण या प्रथेमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे, जे थेट प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे.
जर एखादा मोठा पक्षी इंजिनमध्ये ओढला गेला, तर त्यामुळे गंभीर नुकसान होऊ शकते. म्हणूनच, इंजिनच्या संरचनात्मक मजबुतीची आधीच कसून चाचणी केली जाते.
एक मोठी संकुचित-हवेची तोफ इंजिन किंवा विंडशील्डवर ताशी ३५० ते ४०० मैल वेगाने मेलेल्या कोंबड्या फेकल्या जातात
एका विशेष मशीनचा वापर करून इंजिनवर कोंबड्या डागल्या जातात.
'बर्ड कॅनन' मशीनचा वापर करून इंजिनवर कोंबड्या डागल्या जातात. हे प्रत्यक्ष टक्कर होण्याच्या परिस्थितीचे अनुकरण करते, आणि याचा प्रत्येक क्षण हाय-स्पीड कॅमेऱ्यांद्वारे रेकॉर्ड केला जातो.
ही प्रक्रिया 'बर्ड स्ट्राइक टेस्ट' म्हणून ओळखली जाते. उड्डाणासाठी परवानगी मिळण्यापूर्वी विमानाला ज्या आवश्यक चाचण्यांमधून जावे लागते, त्यापैकी ही एक आहे.
कोंबडीचे वजन आणि ऊतींची रचना अनेक सामान्य पक्ष्यांशी मिळतीजुळती असल्यामुळे, चाचणीसाठी मेलेल्या कोंबड्या वापरल्या जातात. ही विलक्षण प्रक्रिया अखेरीस प्रवाशांचे प्राण वाचवते.
दरवर्षी हजारो पक्षी धडकण्याच्या घटनांची नोंद होते; अशा धडकांमुळे विंडशील्ड फुटू शकते. ही चाचणी इंजिनची असा आघात सहन करण्याची आणि शाबूत राहण्याची क्षमता तपासते.
कोंबड्या फेकण्याची ही प्रक्रिया विशेषतः प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केली जाते, कारण यामुळे अपघातांचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
