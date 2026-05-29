चहात बिस्किट बुडवून खाण्यास कधीपासून सुरूवात झाली ? रंजक इतिहास वाचून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

चहाप्रेमींचे वेड

भारतात चहाबद्दलचे प्रेम शब्दांत सांगता येत नाही. कडक उन्हाळ्यातही चहाच्या टपरीवर सर्वाधिक गर्दी असते. चहा हा केवळ पेय नाही, तर जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

दिवसाची सुरुवात चहाने

अनेक जण दिवसाची सुरुवात चहाच्या कपाने करतात. काहींना 'बेड टी' घेण्याचा आनंद असतो. नाश्त्यासोबत किंवा दुपारच्या जेवणानंतर चहा आनंद द्विगुणित करतो.

पावसाळ्यातील खास मजा

पावसाळ्याच्या दिवसांत गरम चहा आणि त्यासोबत काहीतरी खाणे ही अनुभूती अविस्मरणीय असते. चहा प्रत्येक क्षणाला विशेष बनवतो.

बिस्किट बुडवण्याची सवय

काही लोकांना नुसता चहा कमी वाटतो. त्यांना बिस्किट किंवा ब्रेड चहात बुडवून खाण्यात खरा आनंद येतो. ही पद्धत भारतीय संस्कृतीचा भाग बनली आहे.

बिस्किटाची चहात पहिली बुडी

ही प्रथा युरोपमध्ये १७व्या-१८व्या शतकात सुरू झाली. तेव्हा बिस्किटे खूप कडक असायची, म्हणून ती मऊ करण्यासाठी चहा, कॉफी किंवा दुधात बुडवली जाऊ लागली.

टी टाइम संस्कृती

ब्रिटनमध्ये 'टी टाइम' बहरली तेव्हा चहासोबत बिस्किटे वाढणे ही पद्धत पक्की झाली. हा ट्रेंड हळूहळू जगभर पसरला.

भारतात कधी रुजली पद्धत

ब्रिटिश वसाहत काळात भारतात चहा पिण्याची प्रथा वेगाने पसरली. त्यासोबतच बिस्किटे चहात बुडवून खाण्याची सवयही रुजली.

चवीमागील वैज्ञानिक कारण

बिस्किट चहात बुडवल्याने ते मऊ होते आणि चहाची चव त्यात मिसळते. यामुळे बिस्किटची चव अधिक खुलते आणि समाधानकारक वाटते.

आजही पद्धत कायम

आजही पारले-जी, मेरी, ग्लुकोज किंवा खारी बिस्किटे चहात बुडवून खाण्याची आवड कायम आहे. ही साधी सवय लाखो भारतीयांना भावते.

चहा-बिस्किटाचा जलवा कायम

आज कॉफी संस्कृती वाढली असली तरी चहा आणि बिस्किट यांच्या साध्या जोडीतला निखळ आनंद अद्यापही अनन्यसाधारण आहे.

