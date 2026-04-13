Bitter Gourd Benefits : मधुमेहावर रामबाण, पण अतिसेवन ठरू शकतं घातक; 'कारले' खाण्यापूर्वी या गोष्टी नक्की वाचा!

बाळकृष्ण मधाळे

कारल्याचे आरोग्यदायी फायदे

कारले ही एक कडू चवीची भाजी असली तरी तिचे आरोग्यदायी फायदे अत्यंत प्रभावी आहेत. विशेषतः मधुमेह नियंत्रण आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी कारले उपयुक्त मानले जाते.

कारले खाल्ल्याने साखर नियंत्रणात?

कारल्यामध्ये ‘पॉलीपेप्टाइड-पी’ (Polypeptide-P) नावाचे इन्सुलिनसारखे संयुग आढळते. हे घटक रक्तातील साखरेची पातळी नैसर्गिकरित्या कमी करण्यास मदत करतात आणि मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यास सहाय्यभूत ठरतात.

कडू कारले, पण गुणांनी भरलेले

याशिवाय, कारले रक्तशुद्धीकरणाचे काम करते. त्यामुळे त्वचेवरील मुरुम, पुटकुळ्या आणि इतर त्वचाविकार कमी होण्यास मदत होते. खाज, अ‍ॅलर्जी यांसारख्या समस्या टाळण्यासाठीही कारल्याचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते.

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते

कारले हे ‘व्हिटॅमिन सी’ आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. त्यामुळे ऋतू बदलाच्या काळात होणारे सर्दी, ताप आणि विषाणूजन्य संसर्ग टाळण्यास मदत होते.

पचनक्रिया सुधारण्यास उपयुक्त

तसेच, कारल्यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, जे पचनक्रिया सुधारण्यास उपयुक्त ठरते. बद्धकोष्ठता कमी करण्यास मदत होते आणि यकृताच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करून शरीराची पचनशक्ती वाढवते.

गर्भवती महिलांनी कारले का खाऊ नये?

मात्र, कारल्याचे सेवन करताना काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. गर्भवती महिलांनी कारले खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण काही घटक गर्भाशयावर परिणाम करू शकतात.

कारल्याचा रस कधी प्यावा?

तसेच, कारल्याचा रस किंवा कारले जास्त प्रमाणात किंवा उपाशीपोटी घेतल्यास पोटदुखी, जुलाब किंवा डोकेदुखी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे याचे सेवन नेहमी मर्यादित प्रमाणात करावे.

साखरेची पातळी कमी होते!

जर एखाद्या व्यक्तीची रक्तातील साखरेची पातळी आधीच कमी असेल किंवा तो मधुमेहासाठी औषधे घेत असेल, तर कारल्याचे सेवन करताना विशेष काळजी घ्यावी. कारण, त्यामुळे साखरेची पातळी अचानक कमी होऊ शकते.

Disclaimer :

हा लेख केवळ सामान्य माहिती आणि जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आला आहे. यामधील माहिती पारंपरिक उपाय आणि सर्वसाधारण ज्ञानावर आधारित आहे. कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या असल्यास किंवा उपाय अवलंबण्यापूर्वी कृपया तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Blood Sugar Control : उपाशीपोटी असो वा जेवणानंतर; रक्तातील साखरेला लगाम लावेल 'हे' स्वस्त फळ! जाणून घ्या याचे आश्चर्यकारक फायदे

Amla for Diabetes

|

esakal

येथे क्लिक करा...