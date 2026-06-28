कारले खाल्ल्याने 'हे'आजार होतात दूर; जाणून घ्या कडू चवीत दडलेलं आरोग्याचं रहस्य!

Yashwant Kshirsagar

औषधी गुणधर्म

कारले ही एक भाजी आहे जिच्या कडू चवीमुळे केवळ नाव काढताच अनेकजण नाक-तोंड मुरडतात. तरीही, कडूपणा असूनही ती पोषक तत्वे आणि औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध मानली जाते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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गुणकारी

आयुर्वेदामध्ये तिला आरोग्यासाठी फायदेशीर भाजी मानले जाते आणि अनेक वर्षांपासून पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतींमध्ये तिचा वापर केला जात आहे. अनेक आजारांवर ही भाजी गुणकारी मानली जाते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

पित्त कफ

कारल्यामुळे शरीरातील 'पित्त' आणि 'कफ' दोष संतुलित राहण्यास मदत होते असे मानले जाते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

व्हिटॅमिन

यात व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, लोह, पोटॅशियम, फायबर आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे ते संतुलित आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग बनते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

मधुमेहींसाठी फायदेशीर

मधुमेहाच्या व्यवस्थापनातील संभाव्य फायद्यांमुळे कारल्याची सर्वाधिक चर्चा केली जाते. यात 'कॅरँटिन' (Charantin) आणि 'पॉलिपेप्टाइड-पी' सारखी नैसर्गिक संयुगे जी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

पाचनसंस्था निरोगी ठेवते

कारल्यामध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे पचन सुधारण्यास मदत होते. याचे नियमित आणि संतुलित सेवन बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचन यांसारख्या समस्या कमी करण्यास मदत करू शकते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

यकृतासाठी फायदेशीर

आयुर्वेदामध्ये कारले यकृताच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेस ते मदत करू शकते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

वजन कमी करण्यास मदत

वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठीही कारले उपयुक्त मानले जाते, कारण त्यात कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असते. यामुळे पोट भरल्यासारखे वाटते, परिणामी वारंवार भूक लागण्याची शक्यता कमी होते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

रोगप्रतिकारक शक्ती

कारले व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास मदत करू शकतात. संतुलित प्रमाणात याचे नियमित सेवन केल्यास शरीराला संसर्गाशी लढण्यास मदत होऊ शकते.

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

त्वचेसाठी फायदेशीर

आयुर्वेदामध्ये कारले त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जाते. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे त्वचेचे आरोग्य राखण्यास मदत करतात .

Benefits of Bitter Gourd For Health

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esakal

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