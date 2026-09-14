भाजप आमदार एक दिवसासाठी बनला भिकारी, ३ हजार कोटींची मालमत्ता; गुरुंच्या आदेशानंतर मुंबईच्या रस्त्यावर फिरले

सूरज यादव
महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत आमदार असलेले पराग शाह हे एक दिवसासाठी भिकारी बनून घाटकोपरच्या रस्त्यांवर फिरल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
Parag Shah
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पराग शहा यांच्याकडे ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे. त्यांना भिकाऱ्याच्या वेषात फिरल्याचं पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
Parag Shah
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घाटकोपरमध्ये भिकाऱ्याच्या वेषात फिरणाऱ्या पराग शहा यांना काहींनी मदत केली तर काहींनी खायला दिलं. तर काही लोकांनी त्यांना हाकलूनसुद्धा दिलं.
Parag Shah
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पराग शहा यांनी त्यांच्या गुरूच्या आज्ञेवरून असं केलं. शहा हे नम्रमुनी यांना गुरू मानतात.
Parag Shah
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गुरुच्या आदेशानंतर पराग शहा यांनी पोलीस संरक्षण, महागड्या गाड्या, नेहमीचा वेष सगळं बाजूला ठेवत भिकाऱ्याच्या वेषात रस्त्यावर फिरले.
Parag Shah
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भिकाऱ्याच्या वेषात फिरल्यानंतर ते पुन्हा नेहमीची वेषभुषा करून पुन्हा तिथंच गेले. त्यावेळी लोकांशी चर्चा केली.
Parag Shah
Esakal
पराग शहा हे भाजपचे आमदार असून ते घाटकोपर पूर्व मतदारसंघातून विधानसभेत निवडून गेले आहेत.
Parag Shah
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जैनधर्मियांचा चातुर्मास सुरू असून गुरुंनी भिकारी बनून एक दिवस अनुभव घेण्याचा आदेश दिला होता.
Parag Shah
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Ganeshotsav
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