दीड दिवसाच्या गणपतीची अख्यायिका माहितीय का?

सकाळ डिजिटल टीम
गणेश चतुर्थीनंतर काही घरांमध्ये दीड दिवसांनी गणपतीचे विसर्जन केले जाते.
यामागे तिथी आणि धार्मिक कारणे आहेत.
Ganeshotsav
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गणेश चतुर्थी हे पार्थिव गणेशपूजनाचे व्रत आहे. या दिवशी मातीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते.
Ganeshotsav
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चतुर्थी तिथीचा कालावधी चार प्रहरांचा मानला जातो. यासोबत रात्रीचा एक प्रहर धरला जातो. हा कालावधी साधारण दीड दिवसांचा होतो.
Ganeshotsav
Esakal
दीड दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर चतुर्थी तिथी संपते. त्यामुळे या वेळी गणपतीचे विसर्जन करणे शास्त्रानुसार योग्य मानले जाते.
Ganeshotsav
Esakal
पूर्वी खेडोपाड्यात तिथीची अचूक माहिती मिळणे कठीण होते. त्यामुळे दीड दिवसांचा कालावधी सोपा पर्याय मानला जात होता.
Ganeshotsav
Esakal
प्रत्येकाला दहा दिवस गणपतीची पूजा करणे शक्य नसते. अशावेळी दीड दिवस पूजा करून विसर्जन केले जाते.
Ganeshotsav
Esakal
महाभारत लिहिताना गणपती महर्षी व्यासांचे लेखनिक होते, अशी कथा आहे. सतत लेखन केल्यामुळे गणपतीच्या अंगाची त्वचा कोरडी पडली.
Ganeshotsav
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व्यासांनी गणपतीच्या अंगावर ओल्या मातीचा लेप लावला. चतुर्थीला हा लेप लावला आणि पंचमीला पाण्यात विसर्जित केला, अशी कथा सांगितली जाते
Ganeshotsav
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