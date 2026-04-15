भाजपची तब्बल २० राज्यांत सत्ता, १६ मुख्यमंत्र्यांपैकी ५ नेते आयात केलेले; तिघे काँग्रेसचे

सूरज यादव

देशात केंद्रशासित प्रदेशांसह २० राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे. यात १६ ठिकाणी भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत तर ४ ठिकाणी युती-आघाडीत सत्तेत आहे.

भाजप आंध्र प्रदेश, नागालँड, मेघालय आणि पाँडिचेरीत आघाडी,युती करून सत्तेत आहे. यात आता पाँडिचेरीत निवडणूक होणार आहे.

भाजपचे १६ राज्यात मुख्यमंत्री असून यापैकी ५ मुख्यमंत्री हे इतर पक्षातून भाजपमध्ये आलेले आहेत. यात तिघे काँग्रेसमधून भाजप प्रवेश केलेले आहेत.

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचलमध्ये पेमा खांडू हे मुख्यमंत्री आहेत. पेमा खांडू काँग्रेस सत्तेत असताना मुख्यमंत्री होते. त्यांनी २०१६ ला भाजपमध्ये प्रवेश केलाय.

आसाम

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हे काँग्रेसचे वरिष्ठ मंत्री होते. त्यांनी २०१५मध्ये भाजपचं कमळ हातात घेतलं.

बिहार

नुकतीच बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेले सम्राट चौधरी हे २०१७पासून भाजपमध्ये कार्यरत आहेत. त्याआधी ते आरजेडी, जदयूमध्ये होते.

मणिपूर

मणिपूरमध्ये भाजपने युमनाम खेमचंद सिंह यांना मुख्यमंत्री केलंय. ते सुरुवातीला बिरेन सिंह यांच्यासोबत डीआरपीपीमध्ये होते. २०१३ला ते भाजपमध्ये आले.

त्रिपुरा

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा हे मूळचे काँग्रेस नेते आहेत. २०१६ ला त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भाजपचे मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र - देवेंद्र फडणवीस, गुजरात - भुपेंद्र पटेल, हरियाणा - नायाब सैनी, मध्य प्रदेश - मोहन यादव, गोवा - प्रमोद सावंत, ओडिशा - मोहन मांझी

उत्तर प्रदेश - योगी आदित्यनाथ, राजस्थान - भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड - पुष्कर धामी, दिल्ली - रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ - विष्णू देव साई

