भूमी अभिलेखचा मोठा निर्णय, आता ७/१२ अन् ८ 'अ' मिळवा WhatsApp वर

Shubham Banubakode
महाभूमी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सातबारा आणि ८ अ उतारा आता मोबाईलवरच उपलब्ध होणार आहे.
फक्त नोंदणी करून कमी शुल्कात नागरिकांना ही सुविधा वापरता येणार आहे.
आता सातबारा काढण्यासाठी सेतू किंवा महा ई-सेवा केंद्रावर जाण्याची गरज नाही.
महाभूमी पोर्टलवर मोबाईल क्रमांक नोंदवा आणि उतारा थेट व्हॉट्सअॅपवर मिळवा.
जमिनीची मोजणी, फेरफार आणि नकाशातील बदलांची अपडेट्सही व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आहे.
उत्पन्न, जात, रहिवास, जन्म-मृत्यू, विवाह आणि शैक्षणिक दाखलेही मोबाईलवर मिळणार आहे.
व्हॉट्सअॅपवर थेट कागदपत्रे मिळाल्यामुळे सुरक्षितता वाढणार असल्याने गैरवापर टाळता येणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही याचा मोठा फायदा होणार असून, डिजिटल सेवांचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे.
